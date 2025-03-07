FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 398

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Сегодня Ауди доедет до пункта назначения..на отскок на всю котлету затарюсь))
 
dryun777 #:
Сегодня Ауди доедет до пункта назначения..на отскок на всю котлету затарюсь))

Я так сливал несколько раз))

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Anton Zverev #:

Я так сливал несколько раз))

ну если сигнал не подтвердится я не войду))

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сегодня пятница же,прибыль снимать будут..вчера на ночь взял позиций и щас добрал...ауди сегодня пока день лонга,докупил и подожду..вечером всё встанет на свои места))
 
dryun777 #:
сегодня пятница же,прибыль снимать будут..вчера на ночь взял позиций и щас добрал...ауди сегодня пока день лонга,докупил и подожду..вечером всё встанет на свои места))
Из каких соображений?
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а по рублю я забыл даже и охринел)))но в любом случае я к этой паре не вернусь,,закрываю пока халявы есть))а брал же так,от балды на удачу)

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Renat Akhtyamov #:
Из каких соображений?

ты про что?

 
dryun777 #:

ты про что?

Прогнозы от балды, на обум
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бакс йена и канада франк закрываю,остальные жду профита до уровня..ну это не долго))

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Renat Akhtyamov #:
Прогнозы от балды, на обум
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