FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 398
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Сегодня Ауди доедет до пункта назначения..на отскок на всю котлету затарюсь))
Я так сливал несколько раз))
Я так сливал несколько раз))
ну если сигнал не подтвердится я не войду))
сегодня пятница же,прибыль снимать будут..вчера на ночь взял позиций и щас добрал...ауди сегодня пока день лонга,докупил и подожду..вечером всё встанет на свои места))
а по рублю я забыл даже и охринел)))но в любом случае я к этой паре не вернусь,,закрываю пока халявы есть))а брал же так,от балды на удачу)
Из каких соображений?
ты про что?
ты про что?
бакс йена и канада франк закрываю,остальные жду профита до уровня..ну это не долго))
Прогнозы от балды, на обум