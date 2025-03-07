FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 304
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Фунт канадец ТП примерно 1,72350
лучший день для сделок
Александр щас до компа доберусь и посмотрим))
Везёт тебе - на работу ходишь, хоть какое-то разнообразие.
Везёт тебе - на работу ходишь, хоть какое-то разнообразие.
не говори)
Фунт канадец ТП примерно 1,72350
нормально биток дал сегодня!!!! а ты не верил лесоруб)))можно закрывать))
КУКЛ, та еще тварь...
Накрячит всех!!!
Не знаю)) последние три сделки
торговал бы в нормальном месте заработал бы на штуку больше, где такие комиссии конские?
EUR\USD-H4 ----- к этой циферки 1.16635 < !?!?!? >
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Вот мы и у этих циферок
С таким и прогнозами тебя жена точно бросит
опять началось, жаба начала душить? Куда деньги уводишь с форекса, на форекс надо заводить, а не с него