FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 304

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Aleksandr Yakovlev #:
Фунт канадец ТП примерно 1,72350
Ну посмотрим)))я на нём не стою,,но посмотрю))
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Александр щас до компа доберусь и посмотрим))
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лучший день для сделок 

Снимок экрана 2021-10-20 185552

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dryun777 #:
Александр щас до компа доберусь и посмотрим))

Везёт тебе - на работу ходишь, хоть какое-то разнообразие. 


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SanAlex #:

Везёт тебе - на работу ходишь, хоть какое-то разнообразие. 


не говори)

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Aleksandr Yakovlev #:
Фунт канадец ТП примерно 1,72350
С таким и прогнозами тебя жена точно бросит
 
dryun777 #:
нормально биток дал сегодня!!!! а ты не верил лесоруб)))можно закрывать))

КУКЛ, та еще тварь...

Накрячит всех!!!


 
dryun777 #:
Не знаю)) последние три сделки

торговал бы в нормальном месте заработал бы на штуку больше, где такие комиссии конские?

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SanAlex  2021.10.20 12:18      RU

EUR\USD-H4       -----  к этой циферки 1.16635 < !?!?!? >

EURUSDH4 1.16635

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вот мы и у этих циферок 

EURUSDH4 

 
Vladimir Baskakov #:
С таким и прогнозами тебя жена точно бросит

опять началось, жаба начала душить? Куда деньги уводишь с форекса, на форекс надо заводить, а не с него

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