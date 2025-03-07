FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 32
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Кому развод, а кому ожидаемый процесс... ./
Ты все знал?
Нет. Просто есть ценовые моменты где нужно ставить отложки так как есть сомнения.
Единственное что профукал и не обратил внимание это на Time по волне... ./
Нет. Просто есть ценовые моменты где нужно ставить отложки так как есть сомнения.
Единственное что профукал и не обратил внимание это на Time по волне... ./
подходим к евроаукциону, осталось 20 минут
со вчерашнего вечера по всем буквально парам был просто красивейший развод - резкий движ и плавный возврат к прежней цене.
ну да, так и было ;)
однако весьма ожидаемая движуха - среда/четверг на след.неделе
Я ничего не понял
Вот что профукал по Time, о завершённости малого тренда и не отскока а возврата к большему.
почти пара отбивает минуса
убыток по общей стал больше - потому что, ещё одна пара закрыла прибыль, и я пытаюсь также на другой паре отбить минуса.
испытал на этой неделе новую технику торговли - жду завершения . в плюсе останусь или солью!?
пока 1.36 только откормили..он теперь толстенький
1.36 , как в аптеке
1.36 , как в аптеке
испытал на этой неделе новую технику торговли - жду завершения . в плюсе останусь или солью!?
нельзя менять "технику торговли" раз в неделю. Неделя совершенно не показатель ни по чему. Ни по профит/лосс ни в понимании-усвоении.
получается потерянное время и недоработанная техника
испытал на этой неделе новую технику торговли - жду завершения . в плюсе останусь или солью!?