FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 32

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Rustam Galkeev:

Кому развод, а кому ожидаемый процесс... ./

Ты все знал?
 
Vladimir Baskakov:
Ты все знал?

Нет. Просто есть ценовые моменты где нужно ставить отложки так как есть сомнения.

Единственное что профукал и не обратил внимание это на Time по волне... ./

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Rustam Galkeev:

Нет. Просто есть ценовые моменты где нужно ставить отложки так как есть сомнения.

Единственное что профукал и не обратил внимание это на Time по волне... ./

Я ничего не понял
 
Maxim Kuznetsov:

подходим к евроаукциону, осталось 20 минут

со вчерашнего вечера по всем буквально парам был просто красивейший развод - резкий движ и плавный возврат к прежней цене. 

ну да, так и было ;)

однако весьма ожидаемая движуха - среда/четверг на след.неделе

 
Vladimir Baskakov:
Я ничего не понял

Вот что профукал по Time, о завершённости малого тренда и не отскока а возврата к большему.


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SanAlex:

почти пара отбивает минуса 

   убыток по общей стал больше - потому что, ещё одна пара закрыла прибыль, и я пытаюсь также на другой паре отбить минуса.

испытал на этой неделе новую технику торговли - жду завершения . в плюсе останусь или солью!?

ytltkz

 
Maxim Kuznetsov:

пока 1.36 только откормили..он теперь толстенький

1.36 , как в аптеке


 
Maxim Kuznetsov:

1.36 , как в аптеке

В смысле? Отложку что-ли зацепило? Да ты сам подумай - если не будет клиентов у форы....
 
SanAlex:

испытал на этой неделе новую технику торговли - жду завершения . в плюсе останусь или солью!?


нельзя менять "технику торговли" раз в неделю. Неделя совершенно не показатель ни по чему. Ни по профит/лосс ни в понимании-усвоении. 

получается потерянное время и недоработанная техника

 
SanAlex:

испытал на этой неделе новую технику торговли - жду завершения . в плюсе останусь или солью!?


У прошлой коэффициент Шарпа какой был? Пока не будет больше 3-х, даже на демо для теста можно не ставить, смысла нет время тратить. Поищи в код базе индикатор с Шарпом и пиши тс, пока не напишешь.
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