FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 201
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Халява:
Цапануть сигнальчик...
Привет. Я думаю цена может развернуться после теста зоны накопления.
Так часто бывает.
Бывает...
Бывает...
А я скромненько)))
Буду доливаться в кружках
А я скромненько)))
Буду доливаться в кружках
рисковые вы ребята))))
рисковые вы ребята))))
Так работать надо, а не смотреть как цена без тебя уходит. (сказанное на свой счет не принимай)
ауди поехала))))
0,732 - 0,735 думаю отсюда надо смотреть вниз
в смысле?вот же с самого верха и вниз))