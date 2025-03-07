FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 201

Новый комментарий
 

Халява:


 
Lesorub #:

Цапануть сигнальчик...



Привет. Я думаю цена может развернуться после теста зоны накопления. 

Так часто бывает.


 

Бывает...


 
Lesorub #:

Бывает...


А я скромненько)))

Буду доливаться в кружках


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

А я скромненько)))

Буду доливаться в кружках


рисковые вы ребята))))

 
dryun777 #:

рисковые вы ребята))))

Так работать надо, а не смотреть как цена без тебя уходит. (сказанное на свой счет не принимай)

[Удален]  
ну я часто смотрю как цена уходит)))просто перед отчётами стараюсь не входить..был уже плачевный опыт)))
[Удален]  
ауди поехала))))
Файлы:
Screenshot_10.png  43 kb
 
dryun777 #:
ауди поехала))))
0,732 - 0,735 думаю отсюда надо смотреть вниз
[Удален]  
MakarFX #:
0,732 - 0,735 думаю отсюда надо смотреть вниз

в смысле?вот же с самого верха и вниз))

Файлы:
Screenshot_12.jpg  104 kb
1...194195196197198199200201202203204205206207208...476
Новый комментарий