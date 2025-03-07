FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 290

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Lesorub #:

Фунтик:


Не торопись
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Бакс франк,Лонг.. только точку входа подождать
 
Vladimir Baskakov #:
Мне начхать, мне нужно +10 пунктов в день и всё

Написать нужно красным!!!    


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Lesorub #:

Написать нужно красным!!!    


У тебя всё красиво в теории.

А вот практика

EurGbp

 

Практикант, вы наш...


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Lesorub #:

Практикант, вы наш...


Веселые картинки. Стейт бро
 
В твоих карманах прибудет???  Бро...  
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Lesorub #:
В твоих карманах прибудет???  Бро...  
Ну а чё горбатого лепить уже, мужик ты или где. Ставишь палки только виртуально
 

Вот репей... 


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