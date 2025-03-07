FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 290
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Фунтик:
Мне начхать, мне нужно +10 пунктов в день и всё
Написать нужно красным!!!
Написать нужно красным!!!
У тебя всё красиво в теории.
А вот практика
Практикант, вы наш...
Практикант, вы наш...
В твоих карманах прибудет??? Бро...
Вот репей...