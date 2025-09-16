КотировкиРазделы
Валюты / EURUSD
Назад в Валюты

EURUSD: Euro vs US Dollar

1.18438 USD 0.00221 (0.19%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: US Dollar

Курс EURUSD за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.18327 USD за 1 EUR, а максимальная — 1.18731 USD.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EURUSD

EURUSD на Форуме Сообщества

Торговые приложения для EURUSD

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 199 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (116)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Http EA
Yury Orlov
5 (3)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA  — адаптивный торговый советник для MT5 без мартингейла и сеток с ежедневным закрытием сделок. Разработан автором инидкатора Entry Points Pro, профессиональным трейдером с опытом более 25 лет. Осталась 1 копия советника по текущей цене. Потом цена вырастет на $100. Торговый советник HTTP EA работает отложенными ордерами (pending orders), что гарантирует   исполнение по точно заданной цене   без проскальзывания , ведёт только одну сделку по инструменту, всегда используе
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Эксперты
EA New Player — Торговый советник нового поколения На старте продаж действует специальное предложение: первые 10 копий — $299, следующие 20 копий — $500. EA New Player — уникальный торговый советник для MT5, построенный на основе 7 различных классических торговых стратегий. Советник создан без использования искусственного интеллекта, только на основе проверенных временем инструментов технического анализа. Его главная особенность — прозрачность логики, простота настроек и универсальность для люб
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
MT5 EezeOrder
Tawanda Tinarwo
3.75 (4)
Утилиты
Open Multiple Trades on MT5 in 1 click at one price. Enter the Symbol you want to trade Enter the Lot size Specify the number of trades you want to open Choose from a dropdown list whether you want to buy, sell, sell limit, sell stop, buy limit, buy stop If they are pending orders, state the number of pips away from the current price that you want to set  the trades.  Once you are done, click Ok and see the script open your trades in an instant What to Always Note Check the minimum stop levels f
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Эксперты
Представляю вам экспертного советника, собранного на базе моей мануальной торговой системы Algo Pumping . Я конкретно прокачал эту страту, закинул туда важные плюшки, фильтры и фишки, и теперь вывожу на рынок торгового бота, который: Лупит по продвинутому алгоритму Algo Pumping Swing Trading, Ставит ордера Stop Loss для защиты депо, Идеально подходит как для "Prop Firm Trading", так и для "Personal Trading", Работает без мартингейла и без лютого усреднения, Катает на таймфрейме М15 (позже закач
Дневной диапазон
1.18327 1.18731
Годовой диапазон
1.01772 1.18787
Предыдущее закрытие
1.1865 9
Open
1.1858 8
Bid
1.1843 8
Ask
1.1846 8
Low
1.1832 7
High
1.1873 1
Объем
20.827 K
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
1.28%
6-месячное изменение
9.53%
Годовое изменение
6.38%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.