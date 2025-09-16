Курс EURUSD за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.18327 USD за 1 EUR, а максимальная — 1.18731 USD.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.