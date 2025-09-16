Валюты / EURUSD
EURUSD: Euro vs US Dollar
1.18438 USD 0.00221 (0.19%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: US Dollar
Курс EURUSD за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.18327 USD за 1 EUR, а максимальная — 1.18731 USD.
Следите за динамикой валютной пары Евро против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EURUSD
- Трекер заработной платы ЕЦБ сигнализирует о более слабом давлении впереди – BBH
- ECB wage tracker signals softer pressures ahead – BBH
- EUR/USD: Уровень для наблюдения - 1.1955 - UOB Group
- EUR/USD: Level to watch is 1.1955 – UOB Group
- EUR/USD breaks out of range – Société Générale
- EUR/USD Forecast Today 17/09: Attempts a Breakout (Video)
- EUR: Range break-out – ING
- ECB's tracker sees wage growth falling further in 2026
- Эскрива, ЕЦБ: нам нужно быть гибкими и готовыми двигаться в любом направлении в отношении монетарной политики
- ECB's Escriva: We need to be agile and ready to move in any direction on monetary policy
- EUR/USD сокращает рост, все внимание на ФРС
- EUR/USD trims gains with all eyes on the Fed
- EUR/USD Forex Signal Today 17/09: Targets 1.2000 (Chart)
- Де Гиндос, ЕЦБ: Текущая процентная ставка является подходящей
- ECB's de Guindos: Current interest rate is appropriate
- Евро теряет импульс, приближаясь к 1,1850 в преддверии выступления Лагард из ЕЦБ и решения ФРС по ставкам
- Euro loses momentum to near 1.1850 ahead of ECB’s Lagarde speech, Fed rate decision
- EUR/USD стремится к 1,1878, что является самым высоким уровнем с 2021 года, так как ожидания снижения ставок ФРС обрушивают доллар
- EUR/USD surges to 1.1878, highest since 2021, as Fed cut bets sink Dollar
- EC President Ursula von der Leyen agrees to pressure Russia
- Форекс сегодня: все внимание на Федеральную резервную систему
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- EUR/USD удерживается выше 1,1800, так как сильные розничные продажи в США ограничивают снижение доллара
- EUR/USD holds firm above 1.1800 as strong US Retail Sales limits Dollar downside
Торговые приложения для EURUSD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
4.33 (9)
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 199 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (116)
We proudly present our cutting-edge robot, the Big Forex Players EA designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the biggest Banks (positions are sent from our database t
How To Trade Pro (HTTP) EA — адаптивный торговый советник для MT5 без мартингейла и сеток с ежедневным закрытием сделок. Разработан автором инидкатора Entry Points Pro, профессиональным трейдером с опытом более 25 лет. Осталась 1 копия советника по текущей цене. Потом цена вырастет на $100. Торговый советник HTTP EA работает отложенными ордерами (pending orders), что гарантирует исполнение по точно заданной цене без проскальзывания , ведёт только одну сделку по инструменту, всегда используе
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
EA New Player — Торговый советник нового поколения На старте продаж действует специальное предложение: первые 10 копий — $299, следующие 20 копий — $500. EA New Player — уникальный торговый советник для MT5, построенный на основе 7 различных классических торговых стратегий. Советник создан без использования искусственного интеллекта, только на основе проверенных временем инструментов технического анализа. Его главная особенность — прозрачность логики, простота настроек и универсальность для люб
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
MT5 EezeOrder
Tawanda Tinarwo
3.75 (4)
Open Multiple Trades on MT5 in 1 click at one price. Enter the Symbol you want to trade Enter the Lot size Specify the number of trades you want to open Choose from a dropdown list whether you want to buy, sell, sell limit, sell stop, buy limit, buy stop If they are pending orders, state the number of pips away from the current price that you want to set the trades. Once you are done, click Ok and see the script open your trades in an instant What to Always Note Check the minimum stop levels f
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Представляю вам экспертного советника, собранного на базе моей мануальной торговой системы Algo Pumping . Я конкретно прокачал эту страту, закинул туда важные плюшки, фильтры и фишки, и теперь вывожу на рынок торгового бота, который: Лупит по продвинутому алгоритму Algo Pumping Swing Trading, Ставит ордера Stop Loss для защиты депо, Идеально подходит как для "Prop Firm Trading", так и для "Personal Trading", Работает без мартингейла и без лютого усреднения, Катает на таймфрейме М15 (позже закач
Дневной диапазон
1.18327 1.18731
Годовой диапазон
1.01772 1.18787
- Предыдущее закрытие
- 1.1865 9
- Open
- 1.1858 8
- Bid
- 1.1843 8
- Ask
- 1.1846 8
- Low
- 1.1832 7
- High
- 1.1873 1
- Объем
- 20.827 K
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- 9.53%
- Годовое изменение
- 6.38%
