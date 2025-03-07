FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 107

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Сегодня 1 апреля и баланс уходит в минус. Надеюсь это розыгрыш.
 

ГЭП


Нормально так ГЭПнуло, не часто такое среди недели по евробаксу увидишь.

И что самое интересное, новости то положительные по доллару вышли. 
[Удален]  
Ivan Butko:
Сегодня 1 апреля и баланс уходит в минус. Надеюсь это розыгрыш.

Почему в минус ? ведь с утра была цель - осталось немного до неё 

EURUSDM15

 
Ivan Butko:
Сегодня 1 апреля и баланс уходит в минус. Надеюсь это розыгрыш.

Баланс полная фигня, надо смотреть за эквити.

Могут и так больно балансы выглядеть против эквити. (Сей моменто))

sd22

[Удален]  

или может наоборот - Баланс бешеный, а Средства - там где то внизу.

Снимок 'rdbnb

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Или ещё, работая у разных брокеров можно заработать по разному.

Снимок 'rdbnb 2

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скорее всего повлияло плечо - не хватило средств для открытий новых позиции.

 
SanAlex:

или может наоборот - Баланс бешеный, а Средства - там где то внизу.


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Или ещё, работая у разных брокеров можно заработать по разному.

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скорее всего повлияло плечо - не хватило средств для открытий новых позиции.

Когда баланс растёт трейдер радуется и брокер))

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Когда баланс растёт трейдер радуется и брокер))

ну да! трейдер не думаю что рад. Брокер хоть комиссией наживётся.  

Снимок 'rdbnb 3

если сейчас всё закрыть - 39 000 прибыли за месяц . Брокер заработал за месяц  5000 + 7000=12000 

Вроде всё честно! дал мне, где заработать.

 

Баланс бешеный, а Средства - там где то внизу.

Надо постараться сделать так чтобы зеленая линия над синей была выше и чаще, всего то =)

[Удален]  
Андрей:

Баланс бешеный, а Средства - там где то внизу.

Надо постараться сделать так чтобы зеленая линия над синей была выше и чаще, всего то =)

Да это не сложно - будет тот же результат - 39000 чистой прибыли

 
SanAlex:

Да это не сложно - будет тот же результат - 39000 чистой прибыли

Ну как сказать, не сложно, психологически проще взять копеечную прибыль и пересиживать убыток в 100 тысяч в надежде отыграться. Все новички так делают, и почти все не новички.

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