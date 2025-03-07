FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 107
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Нормально так ГЭПнуло, не часто такое среди недели по евробаксу увидишь.И что самое интересное, новости то положительные по доллару вышли.
Сегодня 1 апреля и баланс уходит в минус. Надеюсь это розыгрыш.
Почему в минус ? ведь с утра была цель - осталось немного до неё
Сегодня 1 апреля и баланс уходит в минус. Надеюсь это розыгрыш.
Баланс полная фигня, надо смотреть за эквити.
Могут и так больно балансы выглядеть против эквити. (Сей моменто))
или может наоборот - Баланс бешеный, а Средства - там где то внизу.
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Или ещё, работая у разных брокеров можно заработать по разному.
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скорее всего повлияло плечо - не хватило средств для открытий новых позиции.
или может наоборот - Баланс бешеный, а Средства - там где то внизу.
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Или ещё, работая у разных брокеров можно заработать по разному.
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скорее всего повлияло плечо - не хватило средств для открытий новых позиции.
Когда баланс растёт трейдер радуется и брокер))
Когда баланс растёт трейдер радуется и брокер))
ну да! трейдер не думаю что рад. Брокер хоть комиссией наживётся.
если сейчас всё закрыть - 39 000 прибыли за месяц . Брокер заработал за месяц 5000 + 7000=12000
Вроде всё честно! дал мне, где заработать.
Баланс бешеный, а Средства - там где то внизу.
Надо постараться сделать так чтобы зеленая линия над синей была выше и чаще, всего то =)
Баланс бешеный, а Средства - там где то внизу.
Надо постараться сделать так чтобы зеленая линия над синей была выше и чаще, всего то =)
Да это не сложно - будет тот же результат - 39000 чистой прибыли
Да это не сложно - будет тот же результат - 39000 чистой прибыли
Ну как сказать, не сложно, психологически проще взять копеечную прибыль и пересиживать убыток в 100 тысяч в надежде отыграться. Все новички так делают, и почти все не новички.