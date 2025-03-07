FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 305

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EUR\USD-H4             ----- на сегодня цель 1.16967

EURUSDH4 1.17293

EUR\USD-H2           1.16967

EURUSDH2 1.16967

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Sergey Lazarenko #:

опять началось, жаба начала душить? Куда деньги уводишь с форекса, на форекс надо заводить, а не с него

Вывел, нужны на стройку, теплый пол
 
Vladimir Baskakov #:
Вывел, нужны на стройку, теплый пол

е,мае, как у тебя все быстро в жизни происходит

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Бакс франк,откат от трендовой в Лонг 
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GBP\CAD-H2      в 9 часов если выше цена будет этой 1.70190 пойдёт вверх - ниже  1.70190 пойдёт вниз 

GBPCADH2 1.70190

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SanAlex #:

GBP\CAD-H2      в 9 часов если выше цена будет этой 1.70190 пойдёт вверх - ниже  1.70190 пойдёт вниз 


Это что, гадания на кофейной гуще?🤣
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dryun777 #:
Бакс франк,откат от трендовой в Лонг 

USD\CHF-Daily      --------- это сегодня или когда?

USDCHFDaily

USDCHFDaily 2

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dryun777 #:
Это что, гадания на кофейной гуще?🤣

это предположение - у вас своя голова на плечах есть. а то что я выставил это моё виденье 

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dryun777 #:
Бакс франк,откат от трендовой в Лонг 

USD\CHF-Daily         ------- сюда она себе дорогу выстраивает   0.90723

USDCHFDaily 0.90723

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SanAlex #:

USD\CHF-Daily         ------- сюда она себе дорогу выстраивает   0.90723


Я взял в Лонг,пока нормально,у меня от трендовой отскочило
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