FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 305
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EUR\USD-H4 ----- на сегодня цель 1.16967
EUR\USD-H2 1.16967
опять началось, жаба начала душить? Куда деньги уводишь с форекса, на форекс надо заводить, а не с него
Вывел, нужны на стройку, теплый пол
е,мае, как у тебя все быстро в жизни происходит
GBP\CAD-H2 в 9 часов если выше цена будет этой 1.70190 пойдёт вверх - ниже 1.70190 пойдёт вниз
GBP\CAD-H2 в 9 часов если выше цена будет этой 1.70190 пойдёт вверх - ниже 1.70190 пойдёт вниз
Бакс франк,откат от трендовой в Лонг
USD\CHF-Daily --------- это сегодня или когда?
Это что, гадания на кофейной гуще?🤣
это предположение - у вас своя голова на плечах есть. а то что я выставил это моё виденье
Бакс франк,откат от трендовой в Лонг
USD\CHF-Daily ------- сюда она себе дорогу выстраивает 0.90723
USD\CHF-Daily ------- сюда она себе дорогу выстраивает 0.90723