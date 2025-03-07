FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 320
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Дибиллы..народ же богатый..надо чтоб обнищал
наебулина во главе.
рубль вырос, надо принимать меры
дали ьбы хоть год народу закупиться так сказать, нет сразу режут. свиньи.
Мдааа.. короче слов нет)))
надо было больше слить ???
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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надо было больше слить ???
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
хороший помощник для ручной торговли https://www.mql5.com/ru/code/25734
австралия франк бай..по фибоначе от 0.5 может отскоить
короче я всё закрыл.кроме минусовых.ну его ...после выступления фрс войду опять по некоторым позициям..посмотрим что скажет))
пауэл будет выступать скоро..вот думаю,,закрыть чтоли всё..чтото не к добру)))
Всем добрый вечер!
Пауэл тут ни причём. От слова СОВСЕМ! Все сильные движения цены и, тем более, развороты тренда, маркетмейкеры специально подгоняют по времени под всякого рода новости (процентная ставка, запасы нефти, выборы президентов и под прочую лабуду), чтобы потом можно было через СМИ вешать лапшу на уши трейдерам, а те искренне в это верили.
С уважением, Владимир.
Всем добрый вечер!
Пауэл абсолютно ни причём. Все сильные движения цены и тем более развороты тренда специально подгоняют под всякого рода новости (процентная ставка, запасы нефти, выборы президентов и под прочую лабуду), чтобы можно было потом вешать лапшу на уши трейдерам, а те искренне верили.
С уважением, Владимир.
ерунду то не пишите пожалуйста сэр...это же нереално вообще!!!!)))
Ну, теперь можно и бай.
теперь можно и бай))))
теперь можно и бай))))