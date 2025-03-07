FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 65

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Vitaly Muzichenko:

Оставлю это здесь, расчёт по ИИ

Во вторник вечером сравню прогноз

4 основные пары

 


Привет честной компании, что-то больно хорошо даже супер точно совпадают - притом на первых парах даже... можно смело тарить мешками... вот тебе бабушка и юрьев день... конец форексу - ИИ победил...((

фунт

 

йена тоже

йена

 

франк 100% прошел...

франк

 

а по евре стерве не попал в 10 ку... и это радует не все значит потеряно для форы...

евра

[Удален]  

Так наливай - Поговорим !


[Удален]  
Сергей Криушин:

франк 100% прошел...


Наконец-то, научился предсказывать прошлое
 
Сергей Криушин:

а по евре стерве не попал в 10 ку... и это радует не все значит потеряно для форы...


Евра на Н1 встретила сопротивление. Посмотрю, пробьёт или нет.

EURUSD_H1

 
Vladimir Baskakov:
Наконец-то, научился предсказывать прошлое
Vladimir Baskakov:
Наконец-то, научился предсказывать прошлое

Тролик-болик что ли как обычно... ладно не завидуй... у тебя тоже хорошо получается миллионы снимать... ты ж здесь у нас вундеркинд или киндер сюрприз...  даже больше - супер супер супер полицай за всеми успеваешь доглядеть и критику навести... кидай свои прогнозы - че жмешься только тролить мастер...

 

Доллар с утра пробует укрепиться.

EURUSD_M15

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