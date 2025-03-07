FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оставлю это здесь, расчёт по ИИ
Во вторник вечером сравню прогноз
4 основные пары
Привет честной компании, что-то больно хорошо даже супер точно совпадают - притом на первых парах даже... можно смело тарить мешками... вот тебе бабушка и юрьев день... конец форексу - ИИ победил...((
йена тоже
франк 100% прошел...
а по евре стерве не попал в 10 ку... и это радует не все значит потеряно для форы...
Так наливай - Поговорим !
франк 100% прошел...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.02.02 16:30
Перекладки:
Евроена приехала, новые цели:
а по евре стерве не попал в 10 ку... и это радует не все значит потеряно для форы...
Евра на Н1 встретила сопротивление. Посмотрю, пробьёт или нет.
Наконец-то, научился предсказывать прошлое
Наконец-то, научился предсказывать прошлое
Тролик-болик что ли как обычно... ладно не завидуй... у тебя тоже хорошо получается миллионы снимать... ты ж здесь у нас вундеркинд или киндер сюрприз... даже больше - супер супер супер полицай за всеми успеваешь доглядеть и критику навести... кидай свои прогнозы - че жмешься только тролить мастер...
Доллар с утра пробует укрепиться.