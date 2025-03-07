FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 111
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EUR - USD всем нам сильно задолжала. и потому ДОЛЖНА двигаться вверх. вернее хозяева рынка, гоняясь за прибылью, ДОЛЖНЫ двинуть ее вверх. Это ДОЛЖНО произойти с середины апреля
не раньше маржинкола)
Пока амеры печатают деньги в таком количестве для поддержания экономики,
доллар (ева) будет укрепляться. Укрепление в планах до 1,15. После будет падение к концу 2021 года вплоть до 1,23.
Ждем в общем.
Пока амеры печатают деньги в таком количестве для поддержания экономики,
доллар (ева) будет укрепляться. Укрепление в планах до 1,15. После будет падение к концу 2021 года вплоть до 1,23.
Ждем в общем.
Ждем в общем гиперОК;)
Вот смотрю на график - что то подсказывает, что должна бы, идти к верху. ----- А у вас - этот график, какую мысль веет ???
Вот смотрю на график - что то подсказывает, что должна бы, идти к верху. ----- А у вас - этот график, какую мысль веет ???
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почему-то тянет купить, а не продать. Вот на двух часовом, буду покупать от кружочка, правда закрою если зелёную линию переборет.
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хорошо пошла от кружочка
Сегодня нацелена к 1.18716 ------------- ещё бы до купить от жёлтой линии, было бы отлично.
Ладно, мой прогноз. Шортим и надолго. В принципе где то до 104. ....
Фунт ена сегодня радует. Буду держать до 142,700
не дошла сегодня, чуток до 1.18716 - а самое плохое, что не дошла сначала к жёлтой линии, что бы можно было бы, прикупить.