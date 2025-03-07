FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 111

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Konstantin Erin:

EUR - USD всем нам сильно задолжала. и потому ДОЛЖНА двигаться вверх. вернее хозяева рынка, гоняясь за прибылью, ДОЛЖНЫ двинуть ее вверх. Это ДОЛЖНО произойти с середины апреля

не раньше маржинкола)

 

Пока амеры печатают деньги в таком количестве для поддержания экономики,

доллар (ева) будет укрепляться. Укрепление в планах до 1,15. После будет падение к концу 2021 года вплоть до 1,23.

Ждем в общем.

 
Aleksandr Yakovlev:

Пока амеры печатают деньги в таком количестве для поддержания экономики,

доллар (ева) будет укрепляться. Укрепление в планах до 1,15. После будет падение к концу 2021 года вплоть до 1,23.

Ждем в общем.

Ждем в общем гиперОК;)

[Удален]  

Вот смотрю на график - что то подсказывает, что должна бы, идти к верху. -----  А у вас - этот график, какую мысль веет ???

EURUSDDaily

 
SanAlex:

Вот смотрю на график - что то подсказывает, что должна бы, идти к верху. -----  А у вас - этот график, какую мысль веет ???



.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:.

почему-то тянет купить, а не продать. Вот на двух часовом, буду покупать от кружочка, правда закрою если зелёную линию переборет.

EURUSDH2

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хорошо пошла от кружочка

EURUSDH2 1

[Удален]  

Сегодня нацелена к 1.18716 ------------- ещё бы до купить от жёлтой линии, было бы отлично.

EURUSDH2 1.18716

 

Ладно, мой прогноз. Шортим и надолго. В принципе где то до 104. ....


 

Фунт ена сегодня радует. Буду держать до 142,700


[Удален]  

не дошла сегодня, чуток до  1.18716 - а самое плохое, что не дошла сначала к жёлтой линии, что бы можно было бы, прикупить. 

EURUSDH2 xxx2

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