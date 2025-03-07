FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 119

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Aleksandr Yakovlev:

Прочитай его 4 строчку внимательно.

да вообще такой цены 0.86350 не было ---- ниже этой цены 0.86405 не опускалась. Да! что то подозрительно ну хоть хорошо что не кинули - но кого-то кинули.

EURGBPH1

 
SanAlex:

да вообще такой цены 0.86350 не было ---- ниже этой цены 0.86405 не опускалась. Да! что то подозрительно ну хоть хорошо что не кинули - но кого-то кинули.


Вы сталкивались с этим в своей практике?
 
Начал работать с брокером TXGLOBAL 
В данный период времени выполнению указания аналитика. (Как он утверждает их компания является посредником, и никакого отношения к брокерам не имеет)

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Малык ВИТАЛИЙ:
Вы сталкивались с этим в своей практике?

Нет такое первый раз вижу 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

у второго брокера просмотрел - тоже таких цен не было

EURGBPH1x 

 
SanAlex:

как я понял Вы закрылись по ТР в прибыли закрылись ? а в чём мошенничество?


Закрыли в прибыль. График был намного выше открытия и закрытия позиции.
 
SanAlex:

Нет такое первый раз вижу 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

у второго брокера просмотрел - тоже таких цен не было

 

Как вы думаете возможны ли манипуляции в совместной работе Аналитика и брокера?
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Малык ВИТАЛИЙ:
Как вы думаете возможны ли манипуляции в совместной работе Аналитика и брокера?

Сейчас наверное всё возможно - я сам перестал доверять и звонкам и всему.

 
SanAlex:

Наверное у Вас такая задумка ? - то же надеюсь на такое развитие 

Нет, по мне так; основное движение вниз, а это была коррекция.

Только у меня так золото сегодня гэпнуло на 1200 пунктов??? странно среди недели такое не часто бывает

11

 
VVT:

Нет, по мне так; основное движение вниз, а это была коррекция.

Только у меня так золото сегодня гэпнуло на 1200 пунктов??? странно среди недели такое не часто бывает


У меня нет такого.

 
Aleksandr Yakovlev:

У меня нет такого.

Это был прогноз от брокера)

11

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