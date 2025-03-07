FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 119
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Прочитай его 4 строчку внимательно.
да вообще такой цены 0.86350 не было ---- ниже этой цены 0.86405 не опускалась. Да! что то подозрительно ну хоть хорошо что не кинули - но кого-то кинули.
да вообще такой цены 0.86350 не было ---- ниже этой цены 0.86405 не опускалась. Да! что то подозрительно ну хоть хорошо что не кинули - но кого-то кинули.
Вы сталкивались с этим в своей практике?
Нет такое первый раз вижу
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
у второго брокера просмотрел - тоже таких цен не было
как я понял Вы закрылись по ТР в прибыли закрылись ? а в чём мошенничество?
Нет такое первый раз вижу
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
у второго брокера просмотрел - тоже таких цен не было
Как вы думаете возможны ли манипуляции в совместной работе Аналитика и брокера?
Сейчас наверное всё возможно - я сам перестал доверять и звонкам и всему.
Наверное у Вас такая задумка ? - то же надеюсь на такое развитие
Нет, по мне так; основное движение вниз, а это была коррекция.
Только у меня так золото сегодня гэпнуло на 1200 пунктов??? странно среди недели такое не часто бывает
Нет, по мне так; основное движение вниз, а это была коррекция.
Только у меня так золото сегодня гэпнуло на 1200 пунктов??? странно среди недели такое не часто бывает
У меня нет такого.
У меня нет такого.
Это был прогноз от брокера)