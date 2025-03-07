FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 135

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Набираю селовские позиции.


[Удален]  

три пары целятся вниз EUR\USD 1.21081 - GBP\USD 1.40355 - EUR\JPY 132.212

trio 001

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Не окарайся с покупками.

zgfhq7j88y

GBP\JPY 152.864 сегодня дойдёт к цели - но это скорее всего начало - и у тебя хороший вход.

GBPJPYH1 152.864

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SanAlex:

GBP\JPY 152.864 сегодня дойдёт к цели - но это скорее всего начало - и у тебя хороший вход.


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Привет. Спасибо. Вчера еще немного долился.


 

Вариант по Евре:       


 
Lesorub:

Вариант по Евре:       


Привет. У тебя вроде лимитка на продажу стояла на верху?

 
Lesorub:

Все верно!

На часе дрын вверх нарисовали, потому встал туда с расчетным ТР.

Хорошие входа кстати. Прям как по моей ТС)))

 
Lesorub:

Фунт:


У меня на 1,41671 стоит продажа.

ТП на 1,36700
 

GBPJPY: можно входить в сделку как откроется новый бар в точке.


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