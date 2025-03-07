FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 135
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Набираю селовские позиции.
три пары целятся вниз EUR\USD 1.21081 - GBP\USD 1.40355 - EUR\JPY 132.212
Не окарайся с покупками.
GBP\JPY 152.864 сегодня дойдёт к цели - но это скорее всего начало - и у тебя хороший вход.
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GBP\JPY 152.864 сегодня дойдёт к цели - но это скорее всего начало - и у тебя хороший вход.
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Привет. Спасибо. Вчера еще немного долился.
Вариант по Евре:
Вариант по Евре:
Привет. У тебя вроде лимитка на продажу стояла на верху?
Все верно!
На часе дрын вверх нарисовали, потому встал туда с расчетным ТР.
Хорошие входа кстати. Прям как по моей ТС)))
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.05.14 10:35
Фунт:
Фунт:
Фунт:
У меня на 1,41671 стоит продажа.ТП на 1,36700
GBPJPY: можно входить в сделку как откроется новый бар в точке.