FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 397

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dryun777 #:

ну ну

Как всегда, голословные утверждения, ни мониторинга, ничего, 0
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пока недолёт,завтра видно будет

 
dryun777 #:

пока недолёт,завтра видно будет

У меня как то так. По нижней БУ стоит.


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Aleksandr Yakovlev #:

У меня как то так. По нижней БУ стоит.


4х часовая часа проданна почти вся..ну час ещё до её закрытия..ну я как бы надеюсь со дна подобрать))авось повезёт))странно ты не закрываешь,ты же внутридневной торговлей больше увлекаешься!

 
dryun777 #:

странно ты не закрываешь,ты же внутридневной торговлей больше увлекаешься!

Бывает и неделю с лишним жду.

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как то так!!и это если не произойдёт чего нибудь глобального..ну там вдруг мор у кенгуру в австралии начнётся)))

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cadchf по ходу бай намечается))на спекуляцию
 
dryun777 #:
cadchf по ходу бай намечается))на спекуляцию

Похоже на то)

 

Интересно свечи расположились. Практически одинаковые.

Это 30.м. по еве. Сегодня.


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Aleksandr Yakovlev #:

Интересно свечи расположились. Практически одинаковые.

Это 30.м. по еве. Сегодня.


ну такое мы не проходили

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