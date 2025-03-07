FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 397
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ну ну
пока недолёт,завтра видно будет
пока недолёт,завтра видно будет
У меня как то так. По нижней БУ стоит.
У меня как то так. По нижней БУ стоит.
4х часовая часа проданна почти вся..ну час ещё до её закрытия..ну я как бы надеюсь со дна подобрать))авось повезёт))странно ты не закрываешь,ты же внутридневной торговлей больше увлекаешься!
странно ты не закрываешь,ты же внутридневной торговлей больше увлекаешься!
Бывает и неделю с лишним жду.
как то так!!и это если не произойдёт чего нибудь глобального..ну там вдруг мор у кенгуру в австралии начнётся)))
cadchf по ходу бай намечается))на спекуляцию
Похоже на то)
Интересно свечи расположились. Практически одинаковые.
Это 30.м. по еве. Сегодня.
Интересно свечи расположились. Практически одинаковые.
Это 30.м. по еве. Сегодня.
ну такое мы не проходили