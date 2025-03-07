FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 144
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Всем привет. Бай по канадцу.
Привет! Саня нет, GBPUSD верх , поэтому CADUSD вниз или на месте будет стоять
Саня! Ты смотришь здесь и сейчас...
А КУКЛ, падляну строит на долго!
Я не раз тебе об этом ваял.
Смотри мои картинки и их исполнение!
Дрыны - их основа...
ХЗ.... я вот так вижу, пока не вижу продажи кароч... может попозже
Всем привет. Бай по канадцу.
Вот смотри щас штопор вниз будет!!!
фунтена селл. Цели внизу.
Вот смотри щас штопор вниз будет!!!
Если штопора не будет, согласен тогда забросить свою ТС? )))
фунтена селл. Цели внизу.
не уверен.... я вверх, Вы как хотите...
Если штопора не будет, согласен тогда забросить свою ТС? )))
А если будет? ты свою согласен забросить?))))
По фунту вижу развитие такое.
А если будет? ты свою согласен забросить?))))
Как минимум согласен пересмотреть.)))
По фунту вижу развитие такое.
GBPUSD А я вот так: на 2-ой космической скорости.