FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 144

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Бай по канадцу.


Привет! Саня нет, GBPUSD  верх , поэтому CADUSD вниз или на месте будет стоять

 
Lesorub:

Саня!  Ты смотришь здесь и сейчас...

А КУКЛ, падляну строит на долго!

Я не раз тебе об этом ваял.

Смотри мои картинки и их исполнение!

Дрыны - их основа...

ХЗ.... я вот так вижу, пока не вижу продажи кароч... может попозже

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Бай по канадцу.


Вот смотри щас штопор вниз будет!!!


 

фунтена селл. Цели внизу.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Вот смотри щас штопор вниз будет!!!


Если штопора не будет, согласен тогда забросить свою ТС? )))

 
Aleksandr Yakovlev:

фунтена селл. Цели внизу.


не уверен.... я вверх, Вы как хотите...

 
Aleksandr Yakovlev:

Если штопора не будет, согласен тогда забросить свою ТС? )))

А если будет? ты свою согласен забросить?))))

 

По фунту вижу развитие такое.


 
ALEKSANDR GADZERA:

А если будет? ты свою согласен забросить?))))

Как минимум согласен пересмотреть.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

По фунту вижу развитие такое.


GBPUSD А я вот так: на 2-ой космической скорости.


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