FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 382

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dryun777 #:
Да я не у компа щас,и по ходу в командировку на неделю зашлют в болото,без связи)))но попозже гляну!
У тебя ж на счету 8000 долларов, какое болото
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Vladimir Baskakov #:
У тебя ж на счету 8000 долларов, какое болото

больше на счету Вова)))а болото мне денег даёт!!

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dryun777 #:

больше на счету Вова)))а болото мне денег даёт!!

Смотри, не надышись метаном, как в прошлый раз. Видишь как долго держит
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Vladimir Baskakov #:
Смотри, не надышись метаном, как в прошлый раз. Видишь как долго держит

постараюсь

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по этой паре думаю возможна небольшая коррекция на спекуляцию как раз внутри дня

 
dryun777 #:

по этой паре думаю возможна небольшая коррекция на спекуляцию как раз внутри дня

Знаешь что такое зеркальный уровень.?

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Aleksandr Yakovlev #:

Знаешь что такое зеркальный уровень.?

слышал..но здесь не видать)

 
dryun777 #:

слышал..но здесь не видать)

А это разве не он?


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Aleksandr Yakovlev #:

А это разве не он?


слишком много времени прошло и многое поменялось!!и помнишь когда пара пошла вниз,я писал что тренд сменился и будет продолжение падения!??ты тоже был не согласен со мной!!но пара спускалась!!щас пара оттолкнулась от годовалого минимума и маловероятно,что вернётся обратно..ну если только не произойдёт чтото крайне важное в экономике стран

 
dryun777 #:

слишком много времени прошло и многое поменялось!!и помнишь когда пара пошла вниз,я писал что тренд сменился и будет продолжение падения!??ты тоже был не согласен со мной!!но пара спускалась!!щас пара оттолкнулась от годовалого минимума и маловероятно,что вернётся обратно..ну если только не произойдёт чтото крайне важное в экономике стран

Спорить не буду.

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