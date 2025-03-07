FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 382
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да я не у компа щас,и по ходу в командировку на неделю зашлют в болото,без связи)))но попозже гляну!
У тебя ж на счету 8000 долларов, какое болото
больше на счету Вова)))а болото мне денег даёт!!
больше на счету Вова)))а болото мне денег даёт!!
Смотри, не надышись метаном, как в прошлый раз. Видишь как долго держит
постараюсь
по этой паре думаю возможна небольшая коррекция на спекуляцию как раз внутри дня
по этой паре думаю возможна небольшая коррекция на спекуляцию как раз внутри дня
Знаешь что такое зеркальный уровень.?
Знаешь что такое зеркальный уровень.?
слышал..но здесь не видать)
слышал..но здесь не видать)
А это разве не он?
А это разве не он?
слишком много времени прошло и многое поменялось!!и помнишь когда пара пошла вниз,я писал что тренд сменился и будет продолжение падения!??ты тоже был не согласен со мной!!но пара спускалась!!щас пара оттолкнулась от годовалого минимума и маловероятно,что вернётся обратно..ну если только не произойдёт чтото крайне важное в экономике стран
слишком много времени прошло и многое поменялось!!и помнишь когда пара пошла вниз,я писал что тренд сменился и будет продолжение падения!??ты тоже был не согласен со мной!!но пара спускалась!!щас пара оттолкнулась от годовалого минимума и маловероятно,что вернётся обратно..ну если только не произойдёт чтото крайне важное в экономике стран
Спорить не буду.