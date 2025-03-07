FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 41
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))) Нет не выводил - так тебе спокойней жить будет...А ты то я смотрю вот это да, просто чудо какое то, ты я смотрю хапнул за то почти миллион ... удивил на смерть, но что-то не верится по Станиславскому...хотя по пословице может быть - "везет дуракам и пьяницам"... что ж поздравляю да есть тоже чему позавидовать и как тебе удалось, копировальщик пади вовсю, что-то совсем непонятная система без просадки - так не бывает... что за хитрый финт ушами, давай колись может подключусь и тоже миллионером стану...))))
а или просадка есть - убытков нет...
Читай форум
Да по форуму не сказать что ты большой гуру рынка... таких от тебя не было сигналов, темнишь ты что-то, точно контракт с дьяволом имеешь...продал душу свою грешную и радуешься...(((
Да по форуму не сказать что ты большой гуру рынка... таких от тебя не было сигналов, темнишь ты что-то, точно контракт с дьяволом имеешь...продал душу свою грешную и радуешься...(((
в какой еще искать... через гугол может хочешь сказать, как этого гуру забыл как его а Vladimir Baskakov, наверно, да это совершенно новое явление Христа народу, ставки лотм в 2- 5 конечно казиношные и на авось... нет не буду я на тебя подписываться не внушает доверия такая аферностическая торговля...)) как нибудь сам потихоньку...
Ты вообще читать умеешь? Я говорю , в соседней ветке читай о моей тс. Очнись
Сам тупишь даже ссылку не можешь дать нормально...https://www.mql5.com/ru/forum/360995 исправил уже
Сам тупишь даже ссылку не можешь дать нормально
Ты точно нуб, я с телефона, не ко мне претензии
А ну да я сразу нуб дуб...ты культурно можешь общаться или вообще умолкни навеки... тогда возьми планшет или комп включи и не пили мне нервы и мозги...))
А ну да я сразу нуб дуб...ты культурно можешь общаться или вообще умолкни навеки... тогда возьми планшет или комп включи и не пили мне нервы и мозги...))
А во вторых был импульс вверх и он был перебит ответным импульсом.
Привет! Как тебе такая картинка? Предпочёл бы купить или продать? А теперь переверни )
Привет! Как тебе такая картинка? Предпочёл бы купить или продать? А теперь переверни )