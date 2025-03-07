FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 41

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Сергей Криушин:

))) Нет не выводил - так тебе спокойней жить будет...А ты то я смотрю вот это да, просто чудо какое то, ты я смотрю хапнул за то почти миллион ... удивил на смерть, но что-то не верится по Станиславскому...хотя по пословице может быть -  "везет дуракам и пьяницам"... что ж поздравляю да есть тоже чему позавидовать и как тебе удалось, копировальщик пади вовсю, что-то совсем непонятная система без просадки - так не бывает... что за хитрый финт ушами, давай колись может подключусь и тоже миллионером стану...))))

а или просадка есть - убытков нет...

Читай форум
 
Vladimir Baskakov:
Читай форум

Да по форуму не сказать что ты большой гуру рынка... таких от тебя не было сигналов, темнишь ты что-то, точно контракт с дьяволом имеешь...продал душу свою грешную и радуешься...(((

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Сергей Криушин:

Да по форуму не сказать что ты большой гуру рынка... таких от тебя не было сигналов, темнишь ты что-то, точно контракт с дьяволом имеешь...продал душу свою грешную и радуешься...(((

Глаза разуй, увидишь, в соседней ветке. 
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Сергей Криушин:

в какой еще искать... через гугол может хочешь сказать, как этого гуру забыл как его а  Vladimir Baskakov, наверно, да это совершенно новое явление Христа народу, ставки лотм в 2- 5 конечно казиношные и на авось... нет не буду я на тебя подписываться не внушает доверия такая аферностическая торговля...)) как нибудь сам потихоньку...



Ты вообще читать умеешь? Я говорю , в соседней ветке читай о моей тс. Очнись
https://www.mql5.com/ru/forum/360995
 
Vladimir Baskakov:
Ты вообще читать умеешь? Я говорю , в соседней ветке читай о моей тс. Очнись

Сам тупишь даже ссылку не можешь дать нормально...https://www.mql5.com/ru/forum/360995 исправил уже

Демо-счет как индикатор.
Демо-счет как индикатор.
  • 2021.01.23
  • www.mql5.com
Предлагаю простую стратегию для кросс-курсов пар: EurUsd , AudUsd, NzdUsd, GbpUsd. Открываете демо для одного кросса, например EurAud...
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Сергей Криушин:

Сам тупишь даже ссылку не можешь дать нормально

Ты точно нуб, я с телефона, не ко мне претензии
 
Vladimir Baskakov:
Ты точно нуб, я с телефона, не ко мне претензии

А ну да я сразу нуб дуб...ты культурно можешь общаться или вообще умолкни навеки... тогда возьми планшет или комп включи и не пили мне нервы и мозги...)) 

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Сергей Криушин:

А ну да я сразу нуб дуб...ты культурно можешь общаться или вообще умолкни навеки... тогда возьми планшет или комп включи и не пили мне нервы и мозги...)) 

Ладно, пожуй кашку, отдохни
 
Aleksandr Yakovlev:

А во вторых был импульс вверх и он был перебит ответным импульсом.

Привет! Как тебе такая картинка? Предпочёл бы купить или продать? А теперь переверни )

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VVT:

Привет! Как тебе такая картинка? Предпочёл бы купить или продать? А теперь переверни )


Привет. Я свое мнение уже высказал. Время покажет. 
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