FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 102

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Uladzimir Izerski:

Вижу так. 

Это по той причине, что так и есть.

Немного юмора:

 
 
costy_:

Точно "Хитрит" ;))

Харкер наверно.

 

Баксик не отыграл гЛавного и фРс. быстрые сделки... (минутка, ухаатываюсь ))

 
costy_:

Баксик не отыграл гЛавного и фРс. быстрые сделки... (минутка, ухаатываюсь ))


нет, не яглюк, форумглюк


 
ff gds45
 
costy_:

нет, не яглюк, форумглюк


Да я их натурлих о том же.

 
Vitaly Muzichenko:

Это по той причине, что так и есть.

Немного юмора:

 

Виталя, не стоит свою некомпетентность выставлять на желтом фоне.)))

 
Uladzimir Izerski:

Да я их натурлих о том же.

они не присваивают(переименовывают) входящие файлы для хранения (экономия). 

 
costy_:

они не присваивают(переименовывают) входящие файлы для хранения (экономия). 

Идут большие изменения в проге форума со вчерашнего для. Исправят скоро.

 

точно не " Тенденции, прогнозы" а проснулся


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