FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 102
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Вижу так.
Это по той причине, что так и есть.
Немного юмора:
Точно "Хитрит" ;))
Харкер наверно.
Баксик не отыграл гЛавного и фРс. быстрые сделки... (минутка, ухаатываюсь ))
Баксик не отыграл гЛавного и фРс. быстрые сделки... (минутка, ухаатываюсь ))
нет, не яглюк, форумглюк
нет, не яглюк, форумглюк
Да я их натурлих о том же.
Это по той причине, что так и есть.
Немного юмора:
Виталя, не стоит свою некомпетентность выставлять на желтом фоне.)))
Да я их натурлих о том же.
они не присваивают(переименовывают) входящие файлы для хранения (экономия).
они не присваивают(переименовывают) входящие файлы для хранения (экономия).
Идут большие изменения в проге форума со вчерашнего для. Исправят скоро.
точно не " Тенденции, прогнозы" а проснулся