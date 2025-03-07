FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 168
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Ssd
Важное можно на флешки записать.
Раньше приходилось на дискеты писать, потом на CDR. Теперь стало еще проще. Можно на OneDrive.
Находясь в здравом уме, никто не станет писать важную информацию на флешку - это самый ненадёжный способ хранения информации.
Замени на sad пока наработки не потерял. У меня грохнулся жесткий как то, я до сих пор некоторые вещи не могу вспомнить.
нашёл еще программок - разок прогнал - один сектор повреждён - уже получше стал работать диск . Пытка не пытка, может всё таки смогу отремонтировать .
Тут есть не плохие программки для системы https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/solutions/downloads
нашёл еще программок - разок прогнал - один сектор повреждён - уже получше стал работать диск . Пытка не пытка, может всё таки смогу отремонтировать .
Тут есть не плохие программки для системы https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/solutions/downloads
Кто то спросит - к чему это . Ведь мы работаем с Терминалом (мт4 мт5) и можем грешить что то с терминалом - А НЕТ! Это может = тормозить наша система - на-данный момент у меня тормозит жёсткий диск. Когда хочешь закрыть позицию, а невозможно - потому что, зависает комп.
Находясь в здравом уме, никто не станет писать важную информацию на флешку - это самый ненадёжный способ хранения информации.
Почему? А чем ссд от флешки отличается? и там и там карта памяти с одинаковым алгоритмом работы и рандомно разным качеством исполнения. Уйти в состояние только для чтения это самое безобидное, что может быть одинаково для обоих девайсов. У меня до Покетбуке 614 книжка карта ушла в такое состояние. Среднего сегмента девайс.
Всем привет. По фунту у меня сигнал на покупку.
10-15 п. пройдет и половину сделки закрою и остаток в БУ переведу.
По фунту развитие событий примерно такое. Стоит докупиться в точках 1 и 2.
Находясь в здравом уме, никто не станет писать важную информацию на флешку - это самый ненадёжный способ хранения информации.
Совершенно Верно! Нужно на Три флешки Писать!
Всё же, лучше на жёстких дисках
EUR\USD-H2 ---- сегодня целится к 1.17885
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Предполагаю Цена дойдёт до 1.2716...