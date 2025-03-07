FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 168

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Renat Akhtyamov:
 Ssd
Ясно...)
 
Uladzimir Izerski:

Важное можно на флешки записать.

Раньше приходилось на дискеты писать, потом на CDR. Теперь стало еще проще. Можно на OneDrive.

Находясь в здравом уме, никто не станет писать важную информацию на флешку - это самый ненадёжный способ хранения информации.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Замени на sad пока наработки не потерял. У меня грохнулся жесткий как то, я до сих пор некоторые вещи не могу вспомнить.

нашёл еще программок - разок прогнал - один сектор повреждён - уже получше стал работать диск . Пытка не пытка, может всё таки смогу отремонтировать .

RecoverBadSectorsLog_20210821_223612

загрузки 

Тут есть не плохие программки для системы  https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/solutions/downloads

Lenovo диагностики: загрузки - Lenovo Support RU
  • pcsupport.lenovo.com
Lenovo диагностики: загрузки
[Удален]  
SanAlex:

нашёл еще программок - разок прогнал - один сектор повреждён - уже получше стал работать диск . Пытка не пытка, может всё таки смогу отремонтировать .

Тут есть не плохие программки для системы  https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/solutions/downloads

Кто то спросит - к чему это . Ведь мы работаем с Терминалом (мт4 мт5) и можем грешить что то с терминалом - А НЕТ! Это может = тормозить наша система - на-данный момент у меня тормозит жёсткий диск. Когда хочешь закрыть позицию, а невозможно - потому что, зависает комп.

 
Vitaly Muzichenko:

Находясь в здравом уме, никто не станет писать важную информацию на флешку - это самый ненадёжный способ хранения информации.

Почему? А чем ссд от флешки отличается? и там и там карта памяти с одинаковым алгоритмом работы и рандомно разным качеством исполнения. Уйти в состояние только для чтения это самое безобидное, что может быть одинаково для обоих девайсов. У меня до Покетбуке 614 книжка карта ушла в такое состояние. Среднего сегмента девайс. 

 

Всем привет. По фунту у меня сигнал на покупку.

10-15 п. пройдет и половину сделки закрою и остаток в БУ переведу.

По фунту развитие событий примерно такое. Стоит докупиться в точках 1 и 2.


 
Vitaly Muzichenko:

Находясь в здравом уме, никто не станет писать важную информацию на флешку - это самый ненадёжный способ хранения информации.

Совершенно Верно! Нужно на Три флешки Писать!
[Удален]  
Speculator:
Совершенно Верно! Нужно на Три флешки Писать!

Всё же, лучше на жёстких дисках 

HDD FLESH

[Удален]  

EUR\USD-H2     ---- сегодня целится к  1.17885

EURUSDH2 1.17885

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Предполагаю Цена дойдёт до 1.2716...

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