FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 208

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dryun777 #:

надеюсь платки остались?)))фунт канада косячёк вышел)

Есть еще))) Проси если что)))

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Aleksandr Yakovlev #:

На, не жалко.


ага...один только нужен)))фунт канада не учёл очёта по нефти..а был в плюсе одно время)))

 
dryun777 #:

ага...один только нужен)))фунт канада не учёл очёта по нефти..а был в плюсе одно время)))

Если есть + по фунт новозеландец, я бы прикрыл или в БУ поставил.

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вот нарыл тоже..скорей всего на завтра если пойдёт...на долгосрок)))
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Aleksandr Yakovlev #:

Если есть + по фунт новозеландец, я бы прикрыл или в БУ поставил.

уже прикрыл.от греха подальше))

 
dryun777 #:
вот нарыл тоже..скорей всего на завтра если пойдёт...на долгосрок)))

Да, скорее так и будет. "Но я тебе ничего не говорил". Это секрет. Никому не говори)))

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и ауди на продажу готов почти
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нифига лунь попёр в ад)))бабло ушло)
 
dryun777 #:
нифига лунь попёр в ад)))бабло ушло)

Хочу как то так


 

ПЛАН - великое дело!


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