FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 208
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
надеюсь платки остались?)))фунт канада косячёк вышел)
Есть еще))) Проси если что)))
На, не жалко.
ага...один только нужен)))фунт канада не учёл очёта по нефти..а был в плюсе одно время)))
ага...один только нужен)))фунт канада не учёл очёта по нефти..а был в плюсе одно время)))
Если есть + по фунт новозеландец, я бы прикрыл или в БУ поставил.
Если есть + по фунт новозеландец, я бы прикрыл или в БУ поставил.
уже прикрыл.от греха подальше))
вот нарыл тоже..скорей всего на завтра если пойдёт...на долгосрок)))
Да, скорее так и будет. "Но я тебе ничего не говорил". Это секрет. Никому не говори)))
нифига лунь попёр в ад)))бабло ушло)
Хочу как то так
ПЛАН - великое дело!