FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 236

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MakarFX #:
Как думаешь фунт 1.36 возьмет на откате?

Цена там будет по любому!

Сомневаешься, ставь там лимит на продажу.

Или покупай от уровня ТР 1.3453 с дневок до этого уровня.

В целом, направление СЕЛЛ до 1.3453...

 
MakarFX #:

Я тут ауди прикупил


Цель внизу:


 
Lesorub #:

Цель внизу:


Я скальп хочу снять)
 
MakarFX #:
Я скальп хочу снять)

Индеец? Какого племени?

По чем ныне товар???

 
Lesorub #:

Индеец? Какого племени?

По чем ныне товар???

  

 
Lesorub #:

Провидец Лесоруб.

 
MakarFX #:

Провидец Лесоруб.

КУКЛ рулит Миром!!!

           


 
Lesorub #:

КУКЛ рулит Миром!!!

           


Может ты и есть КУКЛ?)
[Удален]  
экзотика поспела)))завтра селл..если не подведёт в этот раз))
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Screenshot_600.jpg  116 kb
 
MakarFX #:
Может ты и есть КУКЛ?)

Тогда бы, люди жили соответсвенно!

По крайней мере, в РОССИИ!!!    

А пока...

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