FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 236
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Как думаешь фунт 1.36 возьмет на откате?
Цена там будет по любому!
Сомневаешься, ставь там лимит на продажу.
Или покупай от уровня ТР 1.3453 с дневок до этого уровня.
В целом, направление СЕЛЛ до 1.3453...
Я тут ауди прикупил
Цель внизу:
Цель внизу:
Я скальп хочу снять)
Индеец? Какого племени?
По чем ныне товар???
Индеец? Какого племени?
По чем ныне товар???
Провидец Лесоруб.
Провидец Лесоруб.
КУКЛ рулит Миром!!!
КУКЛ рулит Миром!!!
Может ты и есть КУКЛ?)
Тогда бы, люди жили соответсвенно!
По крайней мере, в РОССИИ!!!
А пока...