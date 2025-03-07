FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 342
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и так до этого дойдет ежели изничтожим себя под корень... как бы одни тараканы не остались... на них радиация не действует... на зеленых кстати тоже радиация не действует, они похоже её питаются...)))
не, будет как с нефтью . сейчас же нефть восстановилась
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обнулилась и восстановилась
не, будет как с нефтью . сейчас же нефть восстановилась
\\\\\\\\\\\\\\
обнулилась и восстановилась
Дай то Бог, чтоб всё так и было... но что-то мне очень сомнительно в связи с нагнетаемой военной истерией... человечество соскучилось без большой битвы... нужен новый передел... а вот каким он будет большой вопрос... хотя в принципе он уже идет от ковида, зря что ли его наслал Господь на наши тупые головы...
Дай то Бог, чтоб всё так и было... но что-то мне очень сомнительно в связи с нагнетаемой военной истерией... человечество соскучилось без большой битвы... нужен новый передел... а вот каким он будет большой вопрос... хотя в принципе он уже идет от ковида, зря что ли его наслал Господь на наши тупые головы...
процесс был давно запущен - уже началось восстановление. природа всё почистит лишнее.
процесс был давно запущен - уже началось восстановление. природа всё почистит лишнее.
лишнее убывает, а богатство богатеев прибывает неимоверными многократными темпами... здесь какая-то большая природная несправедливость, ну не может всё принадлежать единицам... не кладет природа все яйца в одну корзину...)) как и умные спекулянты тоже...))
лишнее убывает, а богатство богатеев прибывает неимоверными многократными темпами... здесь какая-то большая природная несправедливость, ну не может всё принадлежать единицам... не кладет природа все яйца в одну корзину...)) как и умные спекулянты тоже...))
да как сказать ! под словом богатство, надо ещё понять - в чём оно заключается в здоровье или в бумажках которыми можно будет подтереть одно место
да как сказать ! под словом богатство, надо ещё понять - в чём оно заключается в здоровье или в бумажках которыми можно будет подтереть одно место
в смысле... типа бумажки тоже можно обнулить и не тратить ликвидные яйца...)))
в смысле... типа бумажки тоже можно обнулить и не тратить ликвидные яйца...)))
надо запасаться попкорном - всё будет, как когда-то, с крупными купюрами под подушками в Советское время.
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только всё глобальней.
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Ход реформы в январе 1991 года
22 января 1991 года в 21 час по московскому времени вся страна узнала из телевизионного обращения Президента СССР Михаила Горбачёва два пренеприятнейших известия. Во-первых, из оборота изымались все банкноты 50 и 100 рублей образца 1961 года. Их приём прекращался с 23 января. Во-вторых, частично замораживалась выплата вкладов в Сберегательном банке.
Положение осложнялось тем, что каждый гражданин мог предъявить к обмену сумму, не превышавшую 1000 рублей. На это отводилось три дня (с 23 по 25 января). Обмен более крупных сумм следовало обосновать перед лицом специальной комиссии в срок до конца марта. Чтобы не ставить граждан, беспечно хранивших деньги в Сбербанке, в совсем уж безвыходное положение, им ежемесячно разрешалось снимать по 500 рублей. Однако работник сберкассы делал отметку о снятии в паспорте. А это уже входило в противоречие с Положением о паспортной системе в СССР, утверждённым Постановлением Совета Министров СССР № 677 от 28 августа 1974 года, где указывалось, что «Отметки в паспортах производятся штампами, форма и размер которых устанавливаются Министерством внутренних дел СССР. Производить в паспортах граждан какие-либо иные отметки запрещается». То есть после записи о снятии 500 рублей паспорт формально становился недействительным.
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не задумывались - почему жильё дорожает?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\КОРОТКО
Рост цен на жилье в США стал рекордным за последние 30 лет
Во вторник, 27 июля агентство S&P Dow Jones Indices опубликовало индекс Кейса-Шиллера за май 2021 года (данные о динамике цен на жилье в США). Выяснилось, что по сравнению с маем 2020 года индекс прибавил 16,6%, что стало рекордным показателем за последние 30 лет.
Двойной аукцион:
надо запасаться попкорном - всё будет, как когда-то, с крупными купюрами под подушками в Советское время.
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только всё глобальней.
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Ход реформы в январе 1991 года
22 января 1991 года в 21 час по московскому времени вся страна узнала из телевизионного обращения Президента СССР Михаила Горбачёва два пренеприятнейших известия. Во-первых, из оборота изымались все банкноты 50 и 100 рублей образца 1961 года. Их приём прекращался с 23 января. Во-вторых, частично замораживалась выплата вкладов в Сберегательном банке.
Положение осложнялось тем, что каждый гражданин мог предъявить к обмену сумму, не превышавшую 1000 рублей. На это отводилось три дня (с 23 по 25 января). Обмен более крупных сумм следовало обосновать перед лицом специальной комиссии в срок до конца марта. Чтобы не ставить граждан, беспечно хранивших деньги в Сбербанке, в совсем уж безвыходное положение, им ежемесячно разрешалось снимать по 500 рублей. Однако работник сберкассы делал отметку о снятии в паспорте. А это уже входило в противоречие с Положением о паспортной системе в СССР, утверждённым Постановлением Совета Министров СССР № 677 от 28 августа 1974 года, где указывалось, что «Отметки в паспортах производятся штампами, форма и размер которых устанавливаются Министерством внутренних дел СССР. Производить в паспортах граждан какие-либо иные отметки запрещается». То есть после записи о снятии 500 рублей паспорт формально становился недействительным.
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не задумывались - почему жильё дорожает?
Так всё дорожает, все строй материалы а теперь еще и газ и свет и отопление вздернут в связи с такой гонкой... жильё как результат в полтора раза да подорожало... как обычно, последний взлет перед большим падением... когда все кидаются всё скупать... вот золото уже начало дешеветь помалу...
На Евре отработал сигнал вниз , добавил с указанной целью по сигналу:
Есть цель и выше, 1.1693!