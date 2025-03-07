FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 13
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Не угадаете...
угадаю! - с утра на кофейной гуще, нарисовало вниз
Как в аптеке!
Какой индикатор используете?
Артем Тришкин, рельсы, в базе кодо...
Параметр 1,1,14
Артем Тришкин, рельсы, в базе кодо...
Параметр 1,1,14
А сам когда будешь пользоваться своими прогнозами?
Бамбук подрос... ПрОшу, Пани!
Бамбук подрос... ПрОшу, Пани!
много агрессии в этой ветке
- совсем не по теме, -лишь бы обидеть друг друга.