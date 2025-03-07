FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 13

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Lesorub:

Не угадаете...


угадаю! - с утра на кофейной гуще, нарисовало вниз 

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Lesorub:

Как в аптеке!


Какой индикатор используете?
 
Vladimir Baskakov:
Какой индикатор используете?

Артем Тришкин, рельсы, в базе кодо...

Параметр 1,1,14            

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Lesorub:

Артем Тришкин, рельсы, в базе кодо...

Параметр 1,1,14            

А сам когда будешь пользоваться своими прогнозами?
 
Еня не доделанная, осторожно!!!
 
Vladimir Baskakov:
А сам когда будешь пользоваться своими прогнозами?

Бамбук подрос... ПрОшу, Пани!

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Lesorub:

Бамбук подрос... ПрОшу, Пани!

Не понял, ну ладно
 
Ума нет, не приобретешь...
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много агрессии в этой ветке 

- совсем не по теме, -лишь бы обидеть друг друга. 

 
Сем прива!!!
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