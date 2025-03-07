FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 147
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Крипта чешет по шпалам...
Лесоруб, что думаешь про GBP/AUD?
Лесоруб, что думаешь про GBP/AUD?
Вечером седня посмотрю, лады? На природу решил сгонять, пока то да сё...
Вечером седня посмотрю, лады? На природу решил сгонять, пока то да сё...
Конечно, как удобно
Вечером седня посмотрю, лады? На природу решил сгонять, пока то да сё...
И по голде, если будет удобно)
Шухер, баня продырявилась! С полков труха сыпится...
Лесоруб, что думаешь про GBP/AUD?
Все по схеме:
И по голде, если будет удобно)
РЫЖИК пока ростет:
Расклад по Евре на июнь:
Чиф аналогично: