FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 147

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Lesorub:

Крипта чешет по шпалам...       


Лесоруб, что думаешь про GBP/AUD?

 
Alexey Nikiforov:

Лесоруб, что думаешь про GBP/AUD?

Вечером седня посмотрю, лады? На природу решил сгонять, пока то да сё... 
[Удален]  
Lesorub:
Вечером седня посмотрю, лады? На природу решил сгонять, пока то да сё... 
Береги деревья Геша!
 
Шухер, баня продырявилась! С полков труха сыпится... 
 
Lesorub:
Вечером седня посмотрю, лады? На природу решил сгонять, пока то да сё... 

Конечно, как удобно

 
Lesorub:
Вечером седня посмотрю, лады? На природу решил сгонять, пока то да сё... 

И по голде, если будет удобно)

[Удален]  
Lesorub:
Шухер, баня продырявилась! С полков труха сыпится... 
У тебя хоть один прогноз сбылся
 
Alexey Nikiforov:

Лесоруб, что думаешь про GBP/AUD?

Все по схеме:


 
Alexey Nikiforov:

И по голде, если будет удобно)

РЫЖИК пока ростет:


 

Расклад по Евре на июнь:

Чиф аналогично:


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