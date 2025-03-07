FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 243

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dryun777 #:
eurjpy,eurchf,cadjpy,chfjpy селл..посмотрим))бакс йена завтра посмотрю

вчерашний прогноз по парам.100%))

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Screenshot_2.jpg  42 kb
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audnzd  кажется разворот намечается

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Screenshot_1.jpg  107 kb
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dryun777 #:

audnzd  кажется разворот намечается

AUD\NZD-H4 больше похоже на такую картину - к 1.05757

AUDNZDH4 1.05757

 

Похоже...


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Lesorub #:

Похоже...


я вот так смотрю))не уверен конечно,но рискнул взял вниз.ну и отчёт в австралии совсем плохой по займам)).если что закрою..

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А с бакс ена думаю бежать пока))что-то доверия не вызывает🙄
 

Не пора ли EURUSD затариться?

eur993

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dryun777 #:

я вот так смотрю))не уверен конечно,но рискнул взял вниз.ну и отчёт в австралии совсем плохой по займам)).если что закрою..

AUD\NZD-M1       --- вроде как не прогадал что пошёл вниз - теперь может и к 1.04104 до топать. - только бы что бы Pivot или эту полу-зелёную не пробило в верх. 

AUDNZDM1 1.04104

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 EUR\AUD-H2      ------  у меня не большая прибыль - начало на сегодня есть.

EURAUDH2

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SanAlex #:

AUD\NZD-M1       --- вроде как не прогадал что пошёл вниз - теперь может и к 1.04104 до топать. - только бы что бы Pivot или эту полу-зелёную не пробило в верх. 


У меня часовой сигнал есть на продажу .если  4х часовой будет затарюсь ещё)ну через пять минут Лондон проснется,они покажут направление🤣
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SanAlex #:

AUD\NZD-M1       --- вроде как не прогадал что пошёл вниз - теперь может и к 1.04104 до топать. - только бы что бы Pivot или эту полу-зелёную не пробило в верх. 


Надо мне тоже пивот подучить))пригодится для подтверждения..сейчас всё с ичимоку разбираюсь
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