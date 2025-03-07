FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 243
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eurjpy,eurchf,cadjpy,chfjpy селл..посмотрим))бакс йена завтра посмотрю
вчерашний прогноз по парам.100%))
audnzd кажется разворот намечается
audnzd кажется разворот намечается
AUD\NZD-H4 больше похоже на такую картину - к 1.05757
Похоже...
Похоже...
я вот так смотрю))не уверен конечно,но рискнул взял вниз.ну и отчёт в австралии совсем плохой по займам)).если что закрою..
Не пора ли EURUSD затариться?
я вот так смотрю))не уверен конечно,но рискнул взял вниз.ну и отчёт в австралии совсем плохой по займам)).если что закрою..
AUD\NZD-M1 --- вроде как не прогадал что пошёл вниз - теперь может и к 1.04104 до топать. - только бы что бы Pivot или эту полу-зелёную не пробило в верх.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\EUR\AUD-H2 ------ у меня не большая прибыль - начало на сегодня есть.
AUD\NZD-M1 --- вроде как не прогадал что пошёл вниз - теперь может и к 1.04104 до топать. - только бы что бы Pivot или эту полу-зелёную не пробило в верх.
AUD\NZD-M1 --- вроде как не прогадал что пошёл вниз - теперь может и к 1.04104 до топать. - только бы что бы Pivot или эту полу-зелёную не пробило в верх.