FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 372

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Vladimir Baskakov #:
Я просто не понимаю, что значит щупать. Делать что? Это финансовый портал
Image 1.
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SanAlex #:
.
То что ты написал и так прекрасно видно, допустим щупает. Делать что? Какая цель твоей мысли
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Vladimir Baskakov #:
То что ты написал и так прекрасно видно, допустим щупает. Делать что? Какая цель твоей мысли
🤣🤣
 

Надеюсь дотянет


 

Ну что, вчерашняя баевская позиция сработала. Ждем результат.


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Всё по плану!!NZDCHF тоже сигнал на покупку сработал
 

А что, не плохо так идет.)))


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золото уже стало напрягать..блин жалко))ну ещё могу потерпеть

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dryun777 #:

золото уже стало напрягать..блин жалко))ну ещё могу потерпеть

Алекса не хватает, что-нибудь сейчас придумал
 

Так может быть?


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