FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 372
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Я просто не понимаю, что значит щупать. Делать что? Это финансовый портал
.
То что ты написал и так прекрасно видно, допустим щупает. Делать что? Какая цель твоей мысли
Надеюсь дотянет
Ну что, вчерашняя баевская позиция сработала. Ждем результат.
А что, не плохо так идет.)))
золото уже стало напрягать..блин жалко))ну ещё могу потерпеть
золото уже стало напрягать..блин жалко))ну ещё могу потерпеть
Так может быть?