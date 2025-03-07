FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 221
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Bitcoin-H1 ------------------ сегодня к падению к 41005.96
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Bitcoin-M5
Bitcoin-Weekly ------------------ а так - не доделанный верблюд вырисовывается
Bitcoin-H1 ------------------ сегодня к падению к 41005.96
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Bitcoin-M5
Bitcoin-Daily ------------- следующая остановка у 35349.59
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предположительное событие
Bitcoin-Daily ------------- следующая остановка у 35349.59
не действует на крипте твой анализ.....и не только твой)))щас кто нибудь ляпнет,что биток принимать в оплату будет и вверх полетит..дофига людей уже без штанов ходят из за крипты..
не действует на крипте твой анализ.....и не только твой)))щас кто нибудь ляпнет,что биток принимать в оплату будет и вверх полетит..дофига людей уже без штанов ходят из за крипты..
прогноз отработал на отлично - если посмотреть пост 1 на этой странице.
Всё работает! по техническим Индикаторам. - а вот новости, нужно знать на перёд - только избранные могут знать по новостям.
не действует на крипте твой анализ.....и не только твой)))щас кто нибудь ляпнет,что биток принимать в оплату будет и вверх полетит..дофига людей уже без штанов ходят из за крипты..
я всегда ориентируюсь на двух часовой график - зигзаг пока верха указывает, поэтому думаю может вернутся к 46115.16 - но цели, все внизу.
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какое это счастье жить!!!
прогноз отработал на отлично - если посмотреть пост 1 на этой странице.
Всё работает! по техническим Индикаторам. - а вот новости, нужно знать на перёд - только избранные могут знать по новостям.
Bitcoin-H1 ------------------ сегодня к падению к 41005.96
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Bitcoin-M5
упс))))))))))))))))косячёк вышел с биточком)