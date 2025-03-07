FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 221

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Lesorub #:

Одно другому не мешает...


Bitcoin-H1     ------------------ сегодня  к падению к 41005.96

BitcoinH1 41005.96

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Bitcoin-M5

BitcoinM5 BitcoinH1 41005.96

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Bitcoin-Weekly          ------------------ а так - не доделанный верблюд вырисовывается

BitcoinWeekly 

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SanAlex #:

Bitcoin-H1     ------------------ сегодня  к падению к 41005.96

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Bitcoin-M5


Bitcoin-Daily             -------------  следующая остановка у 35349.59

BitcoinDaily 35349.59

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предположительное событие 

Захват предположительно

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SanAlex #:

Bitcoin-Daily             -------------  следующая остановка у 35349.59


не действует на крипте твой анализ.....и не только твой)))щас кто нибудь ляпнет,что биток принимать в оплату будет и вверх полетит..дофига людей уже без штанов ходят из за крипты..

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dryun777 #:

не действует на крипте твой анализ.....и не только твой)))щас кто нибудь ляпнет,что биток принимать в оплату будет и вверх полетит..дофига людей уже без штанов ходят из за крипты..

прогноз отработал на отлично - если посмотреть пост 1 на этой странице.

Всё работает! по техническим Индикаторам. - а вот новости, нужно знать на перёд - только избранные могут знать по новостям.

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dryun777 #:

не действует на крипте твой анализ.....и не только твой)))щас кто нибудь ляпнет,что биток принимать в оплату будет и вверх полетит..дофига людей уже без штанов ходят из за крипты..

я всегда ориентируюсь на двух часовой график - зигзаг пока верха указывает, поэтому думаю может вернутся к 46115.16 - но цели, все внизу.

BitcoinH2 46115.16

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какое это счастье жить!!!

   

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SanAlex #:

прогноз отработал на отлично - если посмотреть пост 1 на этой странице.

Всё работает! по техническим Индикаторам. - а вот новости, нужно знать на перёд - только избранные могут знать по новостям.

Раз ты так уверен в техническом анализе,возьми кредиты ,собери всё ,что есть и затарься по полной🤣
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SanAlex #:

Bitcoin-H1     ------------------ сегодня  к падению к 41005.96

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Bitcoin-M5


упс))))))))))))))))косячёк вышел с биточком)

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скоро на работу))
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