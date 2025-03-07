FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 11
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С наступающим!!!
Фунт:
Еня:
Чиф:
Фунт: сюда 1.62834 - можно не ждать ???
С наступающим!!!
Фунт: сюда 1.62834 - можно не ждать ???
Нарисуют цель, можно ждать...
Пока их нет. (у меня...)
Вот расклад с часа:
Нарисуют цель, можно ждать...
Пока их нет. (у меня...)
вроде пока нет сигналов вниз по моим - а по твоим, что у нас сейчас творится ?
- блин невнимательный я - ты уже нарисовал
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот я и сейчас как раз поступаю туда сюда
вроде пока нет сигналов вниз по моим - а по твоим, что у нас сейчас творится ?
- блин невнимательный я - ты уже нарисовал
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот я и сейчас как раз поступаю туда сюда
Ладно, не парьтесь...
Основание:
Ладно, не парьтесь...
я тоже такого мнения - накачал себе сериалов и смотрю .
- пусть роботы работают, на дворе 21 век.
я тоже такого мнения - накачал себе сериалов и смотрю .
- пусть роботы работают,на дворе 21 век.
Ага...
Даешь профит!!!
вроде пока нет сигналов вниз по моим -
Не беда...
И чего-то в штатах так весело, что аж торговать до конца недели расхотелось :-)
просто нонки сегодня
вот и радуются
;)