FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 11

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Lesorub:

С наступающим!!!

Фунт:

Еня:


Чиф:


С наступающим!!!

Фунт:  сюда 1.62834 - можно не ждать ???

GBPUSDWeekly 1.62834

 
SanAlex:
С наступающим!!!

Фунт:  сюда 1.62834 - можно не ждать ???


Нарисуют цель, можно ждать...    

Пока их нет. (у меня...)

Вот расклад  с часа:


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Lesorub:

Нарисуют цель, можно ждать...    

Пока их нет. (у меня...)

вроде пока нет сигналов вниз по моим - а по твоим, что у нас сейчас творится ?

- блин невнимательный я - ты уже нарисовал 

GBPUSDDaily 

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вот я и сейчас как раз поступаю туда сюда  

 
SanAlex:

вроде пока нет сигналов вниз по моим - а по твоим, что у нас сейчас творится ?

- блин невнимательный я - ты уже нарисовал 

 

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вот я и сейчас как раз поступаю туда сюда  

Ладно, не парьтесь...


Основание:


[Удален]  
Lesorub:

Ладно, не парьтесь...


я тоже такого мнения - накачал себе сериалов и смотрю .

- пусть роботы работают, на дворе 21 век.

 
SanAlex:

я тоже такого мнения - накачал себе сериалов и смотрю .

- пусть роботы работают,на дворе 21 век.

Ага...


 

Даешь профит!!!


 
SanAlex:

вроде пока нет сигналов вниз по моим


 



Не беда...


 
И чего-то в штатах так весело, что аж торговать до конца недели расхотелось :-)
 
Maxim Kuznetsov:
И чего-то в штатах так весело, что аж торговать до конца недели расхотелось :-)

просто нонки сегодня

вот и радуются

;)

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