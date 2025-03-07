FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 132
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GBPUSD щас стрельнет, ловите!!!!!!! 50-60 пунктов
будет весело если вниз))) по всем учебникам вверх!
GBPUSD щас стрельнет, ловите!!!!!!! 50-60 пунктов
будет весело если вниз))) по всем учебникам вверх!
Все, что я нарисовал, сбывается. Прошу прощения.
Все, что я нарисовал, сбывается. Прошу прощения.
щас за 3 секунды взлетит, подожди немного.
жаль Лося схватил(((
щас за 3 секунды взлетит, подожди немного.
жаль Лося схватил(((
Да уж. Лось добротный. А за ним стадо стоит.
Возможно сегодня увижу 154,280
Ну все, канадец отдохнул на югах. Пора и домой ужо))) Цель на скрине.
Ну все, канадец отдохнул на югах. Пора и домой ужо))) Цель на скрине.
Предвестники есть, поход на север осуществиться скоро.
GBPJPY: я считаю что все равно сейчас пойдем вверх
Предвестники есть, поход на север осуществиться скоро.
USDCAD: до этого места будет рост
GBPJPY: я считаю что все равно сейчас пойдем вверх
Привет. Вот треугольник. Прям треугольник треугольников.
Что на часе что на 4 ч. Хорошо видно.
И не надо забывать, что цена находиться на максимуме. Логичный вывод, что цена с большей вероятностью пойдет вниз.
Не исключена вероятность ложного пробоя (этого треугольника) Но тенденция на низ.
Привет. Вот треугольник. Прям треугольник треугольников.
Что на часе что на 4 ч. Хорошо видно.
И не надо забывать, что цена находиться на максимуме. Логичный вывод, что цена с большей вероятностью пойдет вниз.
Не исключена вероятность ложного пробоя (этого треугольника) Но тенденция на низ.
Привет, в том то весь и прикол. ждемс...
по моим подсчетам больше вверх.... EURJPY уже ушла....не бывает ложных пробоев, это мы так прикрываем свою не компетенцию... и я в том числе)