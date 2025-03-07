FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 132

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GBPUSD щас стрельнет, ловите!!!!!!! 50-60 пунктов

будет весело если вниз))) по всем учебникам вверх!


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD щас стрельнет, ловите!!!!!!! 50-60 пунктов

будет весело если вниз))) по всем учебникам вверх!


Все, что я нарисовал, сбывается. Прошу прощения.

 
Aleksandr Yakovlev:

Все, что я нарисовал, сбывается. Прошу прощения.

щас за 3 секунды взлетит, подожди немного.

жаль Лося схватил(((


 
ALEKSANDR GADZERA:

щас за 3 секунды взлетит, подожди немного.

жаль Лося схватил(((


Да уж. Лось добротный. А за ним стадо стоит. 

Возможно сегодня увижу 154,280

 

Ну все, канадец отдохнул на югах. Пора и домой ужо))) Цель на скрине.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ну все, канадец отдохнул на югах. Пора и домой ужо))) Цель на скрине.


Предвестники есть,  поход на север осуществиться  скоро.


 

GBPJPY: я считаю что все равно сейчас пойдем вверх


 
Yousufkhodja Sultonov:

Предвестники есть,  поход на север осуществиться  скоро.


USDCAD:  до этого места будет рост

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY: я считаю что все равно сейчас пойдем вверх


Привет. Вот треугольник. Прям треугольник треугольников.

Что на часе что на 4 ч. Хорошо видно.

И не надо забывать, что цена находиться на максимуме. Логичный вывод, что цена с большей вероятностью пойдет вниз.

Не исключена вероятность ложного пробоя (этого треугольника) Но тенденция на низ.


 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Вот треугольник. Прям треугольник треугольников.

Что на часе что на 4 ч. Хорошо видно.

И не надо забывать, что цена находиться на максимуме. Логичный вывод, что цена с большей вероятностью пойдет вниз.

Не исключена вероятность ложного пробоя (этого треугольника) Но тенденция на низ.


Привет, в том то весь и прикол. ждемс...

по моим подсчетам больше вверх.... EURJPY уже ушла.... 

не бывает ложных пробоев, это мы так прикрываем свою не компетенцию... и я в том числе)
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