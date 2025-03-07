FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 415

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mixail789 #:
она неактивная  а в вершу ее нет

Тогда вопрос к админам.

Может после того как твой рейтинг подрастет и станут активны эти кнопки.....

 
Speculator #:

Нет!

Ну и плохо. Хотя, дело чисто хозяйское...

 
Aleksandr Yakovlev #:

Тогда вопрос к админам.

Может после того как твой рейтинг подрастет и станут активны эти кнопки.....

спасибо 

 

Вгрызлась в стену 

 
mixail789 #:

спасибо 

Полную версию включите! И всё станет активным!

 
Speculator #:

Полную версию включите! И всё станет активным!


А  как ее включить?

 
mixail789 #:

А  как ее включить?

В настройках браузера 

 
Speculator #:

В настройках браузера 


ок! спасибо

 
mixail789 #:

ок! спасибо

У пользователей с низким рейтингом кнопка  Image заблокирована.  

 
Speculator #:

В настройках браузера 

Можно было ответить "в три девятом царстве в три девятом государстве"

Там этих настроек..............

Будь конкретнее. 

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