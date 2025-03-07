FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 284
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GBP\JPY-Monthly ------ Этой паре есть куда ещё стремится
\\\\\\\\\\
GBP\JPY-Weekly отсюда может отскочить вниз или как попрёт не остановишь
GBP\JPY-Monthly ------ Этой паре есть куда ещё стремится
\\\\\\\\\\
отсюда может отскочить вниз или как попрёт не остановишь
Мне бы конечно лучше в низ.
GBP\JPY-Monthly ------ Этой паре есть куда ещё стремится
\\\\\\\\\\
отсюда может отскочить вниз или как попрёт не остановишь
GBP\JPY-Monthly ------ Этой паре есть куда ещё стремится
\\\\\\\\\\
GBP\JPY-Weekly отсюда может отскочить вниз или как попрёт не остановишь
Обновлен ближайший максимум 156,062. Если на 5м. графике цена опустится ниже этой линии, может пойти вниз.
Обновлен ближайший максимум 156,062. Если на 5м. графике цена опустится ниже этой линии, может пойти вниз.
Обновлен ближайший максимум 156,062. Если на 5м. графике цена опустится ниже этой линии, может пойти вниз.
GBP\JPY-M5 ----- на данный момент ещё надо держаться верх - надо хоть стрелочку вниз дождаться, что бы немного заработать на отскоке.
Минутный график перетянят месячный;) оригинально
я пытался им объяснить то же самое)))как можно работать по минутным графикам!???
я пытался им объяснить то же самое)))как можно работать по минутным графикам!???
Про минутный никто и не говорит. У меня к примеру минутка вообще убрана с инструментов.
5м. график использую только для точности входа. А так смотрю 4ч и 30 м. график.