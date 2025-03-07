FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 284

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GBP\JPY-Monthly       ------ Этой паре есть куда ещё стремится

GBPJPYMonthly 

\\\\\\\\\\

GBP\JPY-Weekly     отсюда может отскочить вниз или как попрёт не остановишь 

GBPJPYWeekly

 
SanAlex #:

GBP\JPY-Monthly       ------ Этой паре есть куда ещё стремится

 

\\\\\\\\\\

отсюда может отскочить вниз или как попрёт не остановишь 

Мне бы конечно лучше в низ.

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SanAlex #:

GBP\JPY-Monthly       ------ Этой паре есть куда ещё стремится

 

\\\\\\\\\\

отсюда может отскочить вниз или как попрёт не остановишь 

Вот тут ты прав на 100%, будет расти, это мягко сказано
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)))
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.
 
SanAlex #:

GBP\JPY-Monthly       ------ Этой паре есть куда ещё стремится

 

\\\\\\\\\\

GBP\JPY-Weekly     отсюда может отскочить вниз или как попрёт не остановишь 


Обновлен ближайший максимум 156,062. Если на 5м. графике цена опустится ниже этой линии, может пойти вниз.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Обновлен ближайший максимум 156,062. Если на 5м. графике цена опустится ниже этой линии, может пойти вниз.

Минутный график перетянят месячный;) оригинально
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Aleksandr Yakovlev #:

Обновлен ближайший максимум 156,062. Если на 5м. графике цена опустится ниже этой линии, может пойти вниз.

GBP\JPY-M5         ----- на данный момент ещё надо держаться верх - надо хоть стрелочку вниз дождаться, что бы немного заработать на отскоке.

GBPJPYM5

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Vladimir Baskakov #:
Минутный график перетянят месячный;) оригинально

я пытался им объяснить то же самое)))как можно работать по минутным графикам!???

 
dryun777 #:

я пытался им объяснить то же самое)))как можно работать по минутным графикам!???

Про минутный никто и не говорит. У меня к примеру минутка вообще убрана с инструментов.

5м. график использую только для точности входа. А так смотрю 4ч и 30 м. график.

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