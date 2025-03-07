FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 131

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Aleksandr Yakovlev:

А по этой паре так же вниз идем. Но это чисто мое мнение.


Нет Сань. покупай на всю котлету минимум был. ниже  не пойдет, смотри D1  закрылся треугольник микро.... взлетим пунктов на 200...(Если конечно опустимся то посмотрим что и куда..) но думаю врядли


 
ALEKSANDR GADZERA:

Нет Сань. покупай на всю котлету минимум был. ниже  не пойдет, смотри D1  закрылся треугольник микро.... взлетим пунктов на 200


На дневке я вижу уровень 91,577. Но не факт что он отработается (обновиться).

 
Aleksandr Yakovlev:

На дневке я вижу уровень 91,577. Но не факт что он отработается (обновиться).

щас все будет понятно.... 15-60 минут..

 

GBPJPY:  ALLIN


 

GBPJPY: Вот Сань смотри! движений вверх будет примерно 100 пунктов


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY: Вот Сань смотри! движений вверх будет примерно 100 пунктов


Ничего не вижу. Нарисовал 2 линии по вершинам.

И нет нигде выхода.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ничего не вижу. Нарисовал 2 линии по вершинам.

И нет нигде выхода.


ВЫход после бара под номером 1, по нему нужно рисовать. вот так правильно

Щас перед закрытием Н4 начнётся веселуха... мин через 10


 
ALEKSANDR GADZERA:

ВЫход после бара под номером 1, по нему нужно рисовать. вот так правильно

Щас перед закрытием Н4 начнётся веселуха... мин через 10


GBPJPY: Бар закроется на М30 и сразу вверх должны пойти.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY: Бар закроется на М30 и сразу вверх должны пойти.


немного постою.....


 

CADJPY: не знаю че она вниз поперлась, по идее должны до линии достать


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