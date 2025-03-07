FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 131
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А по этой паре так же вниз идем. Но это чисто мое мнение.
Нет Сань. покупай на всю котлету минимум был. ниже не пойдет, смотри D1 закрылся треугольник микро.... взлетим пунктов на 200...(Если конечно опустимся то посмотрим что и куда..) но думаю врядли
Нет Сань. покупай на всю котлету минимум был. ниже не пойдет, смотри D1 закрылся треугольник микро.... взлетим пунктов на 200
На дневке я вижу уровень 91,577. Но не факт что он отработается (обновиться).
На дневке я вижу уровень 91,577. Но не факт что он отработается (обновиться).
щас все будет понятно.... 15-60 минут..
GBPJPY: ALLIN
GBPJPY: Вот Сань смотри! движений вверх будет примерно 100 пунктов
GBPJPY: Вот Сань смотри! движений вверх будет примерно 100 пунктов
Ничего не вижу. Нарисовал 2 линии по вершинам.
И нет нигде выхода.
Ничего не вижу. Нарисовал 2 линии по вершинам.
И нет нигде выхода.
ВЫход после бара под номером 1, по нему нужно рисовать. вот так правильно
Щас перед закрытием Н4 начнётся веселуха... мин через 10
ВЫход после бара под номером 1, по нему нужно рисовать. вот так правильно
Щас перед закрытием Н4 начнётся веселуха... мин через 10
GBPJPY: Бар закроется на М30 и сразу вверх должны пойти.
GBPJPY: Бар закроется на М30 и сразу вверх должны пойти.
немного постою.....
CADJPY: не знаю че она вниз поперлась, по идее должны до линии достать