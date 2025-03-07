FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 462

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Maxim Kuznetsov #:

а вы с чём, простите ? с неподрезанной прибылью что-ли ?

"если птице отрезать крылья, если лапы отрезать тоже, это птица летать не сможет, потому что она жаркое"

500 пунктов - отличное жаркое за такой временной период

 
Dmytryi Nazarchuk #:

С полной прибылью! 

просто повезло

но

держи до января, до середины

так думаю

и до марта-апреля на юг


 
Renat Akhtyamov #:

просто повезло


) Ну, конечно! 

 
Renat Akhtyamov #:

просто повезло

но

держи до января, до середины

так думаю


Не думай. Сигнал будет - будет закрытие. А ты не думай

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Не думай. Сигнал будет - будет закрытие. А ты не думай

когда?, это же лунь ;)

слушай про нефтяру, а там и будет сигнал по канадцу

у тебя только начало ;)

 
Renat Akhtyamov #:

когда?, это же лунь ;)

слушая про нефтяру, а там и будет сигнал по канадцу

у тебя только начало ;)

Конечно!

формулЁ...

 

Мои мысли по GBPUSD



[Удален]  

EUR\USD-H1            есть сигнал - цель 1.13243

EURUSDH1 1.13243

EUR\USD-H4

EURUSDH4

[Удален]  

GBP\USD-H1          не хватает немного до сигнала верх - может развернутся от MA-144

GBPUSDH1

[Удален]  
SanAlex #:

GBP\USD-H1          не хватает немного до сигнала верх - может развернутся от MA-144

GBP\USD-H1                теперь и на этой паре есть сигнал - цель 1.33112

GBPUSDH1 1.33112

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