FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 462
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а вы с чём, простите ? с неподрезанной прибылью что-ли ?
"если птице отрезать крылья, если лапы отрезать тоже, это птица летать не сможет, потому что она жаркое"
500 пунктов - отличное жаркое за такой временной период
С полной прибылью!
просто повезло
но
держи до января, до середины
так думаю
и до марта-апреля на юг
просто повезло
) Ну, конечно!
просто повезло
но
держи до января, до середины
так думаю
Не думай. Сигнал будет - будет закрытие. А ты не думай
Не думай. Сигнал будет - будет закрытие. А ты не думай
когда?, это же лунь ;)
слушай про нефтяру, а там и будет сигнал по канадцу
у тебя только начало ;)
когда?, это же лунь ;)
слушая про нефтяру, а там и будет сигнал по канадцу
у тебя только начало ;)
Конечно!
формулЁ...
Мои мысли по GBPUSD
EUR\USD-H1 есть сигнал - цель 1.13243
EUR\USD-H4
GBP\USD-H1 не хватает немного до сигнала верх - может развернутся от MA-144
GBP\USD-H1 не хватает немного до сигнала верх - может развернутся от MA-144
GBP\USD-H1 теперь и на этой паре есть сигнал - цель 1.33112