FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 198

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у меня советник на любом таймфрейме показывает продажу луня..это нормально??или он пи...дит??
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Ауди наверное продажа уж,еврик до 16 скатится наверное и фунт наверное ниже уйдет..а вот с лунки что-то непонятки🤔
 
Dmytryi Nazarchuk #:

а сигнал куда делся?

Так смотри, жалко что ли)))

 
dryun777 #:
buy.тейк-1,27850

Фунт франк вниз. Как и говорил тебе. И я достаточно хорошо взял на нем.

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Aleksandr Yakovlev #:

Фунт франк вниз. Как и говорил тебе. И я достаточно хорошо взял на нем.

я на фунт франк с 1.28000 стою вниз..думаю не закрывать..рановато..

 
dryun777 #:

я на фунт франк с 1.28000 стою вниз..думаю не закрывать..рановато..

Ориентировочно 1,25300

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чуть ошибся))ещё выше пойдёт..все баксы скидывают..наверное остановки не будет
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Screenshot_51_LI.jpg  1928 kb
 
Lesorub #:

У нас, наверное, месяца разные...

И недельки:

те же

1,46

 
dryun777 #:
чуть ошибся))ещё выше пойдёт..все баксы скидывают..наверное остановки не будет

Вот в этом месте возможен разворот


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Aleksandr Yakovlev #:

Ориентировочно 1,25300

хорошо было бы так

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