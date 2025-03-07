FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 198
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а сигнал куда делся?
Так смотри, жалко что ли)))
buy.тейк-1,27850
Фунт франк вниз. Как и говорил тебе. И я достаточно хорошо взял на нем.
Фунт франк вниз. Как и говорил тебе. И я достаточно хорошо взял на нем.
я на фунт франк с 1.28000 стою вниз..думаю не закрывать..рановато..
я на фунт франк с 1.28000 стою вниз..думаю не закрывать..рановато..
Ориентировочно 1,25300
У нас, наверное, месяца разные...
И недельки:
те же
1,46
чуть ошибся))ещё выше пойдёт..все баксы скидывают..наверное остановки не будет
Вот в этом месте возможен разворот
Ориентировочно 1,25300
хорошо было бы так