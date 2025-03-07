FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 235

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ЛУНЬ:



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Lesorub #:

ЛУНЬ:

USD\CAD-H2         ----- очень похоже, что она пытается развернуться к 1.27731

USDCADH2 1.27731

 

Еня взяла свою цель на дневках:

Курода седня пошлет ее дальше куда - нибудь...

Целей внизу полно, ближайшая:

И подальше...


[Удален]  

Всё! ловушек расставил - теперь можно и делами заняться.

\\\\\\\\\\\\

USD\JPY-H2      ---- ловушка отсюда 111.752 - ну и думаю за сегодня до топает к 110.642

USDJPYH2 111.752 

[Удален]  
dryun777 #:
Нефть за ночь дала, ещё ниже жду

уже ближайшие точки, приближаются для покупателей.

Brent_OilH2

 
Lesorub #:

Их всех ждет вчерашний нежданчик...   

      

       ЦЕЛЬ - ЗАГОН - КИДАЛОВО!

       ________________________

                    КУКЛ

;)
 
Renat Akhtyamov #:
;)

Купи Фунта на откат... 

 
Lesorub #:

Купи Фунта на откат... 

Как думаешь фунт 1.36 возьмет на откате?
 
Lesorub #:

Купи Фунта на откат... 

Продал уже
Дорога дальняя
 

Я тут ауди прикупил


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