FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 235
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ЛУНЬ:
ЛУНЬ:
USD\CAD-H2 ----- очень похоже, что она пытается развернуться к 1.27731
Еня взяла свою цель на дневках:
Курода седня пошлет ее дальше куда - нибудь...
Целей внизу полно, ближайшая:
И подальше...
Всё! ловушек расставил - теперь можно и делами заняться.
\\\\\\\\\\\\
USD\JPY-H2 ---- ловушка отсюда 111.752 - ну и думаю за сегодня до топает к 110.642
Нефть за ночь дала, ещё ниже жду
уже ближайшие точки, приближаются для покупателей.
Их всех ждет вчерашний нежданчик...
ЦЕЛЬ - ЗАГОН - КИДАЛОВО!
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КУКЛ
;)
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Я тут ауди прикупил