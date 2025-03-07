FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 392
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Это что за шифрограмма;) я валяюсь
ухх)))))нее,пока мы с тобой лично не знакомы,как нибудь без баланса и подробностей!!!лишка ты загнул))и дам тебе совет!!не твоё это,торги на бирже!!ты ничего не заработаешь)))или просто пока посмотри и поучись!!а то так и будешь на демке сидеть всю жизнь))
изза тебя Володя нечаянно позицию закрыл..ты первый кто так яростно интересуется балансом других!!!странно..большой у меня баланс,честно скажу,,но знать это никому не обязательно!!
Ладно чахни дальше над своими фантиками. Мне неинтересно, просто смотрел , как будешь выкручиваться
)))))))я ж тебе писал,,если не получается то не мути воду,попроси у людей совета!!!любой поможет и совет даст!!!будь попроще))и!бери сразу побольше позиций!по одной пропадёшь!!
)))))))я ж тебе писал,,если не получается то не мути воду,попроси у людей совета!!!любой поможет и совет даст!!!будь попроще))и!бери сразу побольше позиций!по одной пропадёшь!!
чтото не так))я не расчитывал так низко,пришлось ещё докупить..ниже то вроде некуда
чтото не так))я не расчитывал так низко,пришлось ещё докупить..ниже то вроде некуда
Не что-то не так, а торговать не умеешь, гадаешь