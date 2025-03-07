FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 392

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Vladimir Baskakov #:
Это что за шифрограмма;) я валяюсь
Вот так должно выглядеть

ухх)))))нее,пока мы с тобой лично не знакомы,как нибудь без баланса и подробностей!!!лишка ты загнул))и дам тебе совет!!не твоё это,торги на бирже!!ты ничего не заработаешь)))или просто пока посмотри и поучись!!а то так и будешь на демке сидеть всю жизнь))

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изза тебя Володя нечаянно позицию закрыл..ты первый кто так яростно интересуется балансом других!!!странно..большой у меня баланс,честно скажу,,но знать это никому не обязательно!!
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dryun777 #:
изза тебя Володя нечаянно позицию закрыл..ты первый кто так яростно интересуется балансом других!!!странно..большой у меня баланс,честно скажу,,но знать это никому не обязательно!!
Ладно чахни дальше над своими фантиками. Мне неинтересно, просто смотрел , как будешь выкручиваться
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Vladimir Baskakov #:
Ладно чахни дальше над своими фантиками. Мне неинтересно, просто смотрел , как будешь выкручиваться

)))))))я ж тебе писал,,если не получается то не мути воду,попроси у людей совета!!!любой поможет и совет даст!!!будь попроще))и!бери сразу побольше позиций!по одной пропадёшь!!

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dryun777 #:

)))))))я ж тебе писал,,если не получается то не мути воду,попроси у людей совета!!!любой поможет и совет даст!!!будь попроще))и!бери сразу побольше позиций!по одной пропадёшь!!

Хорошо, щас только просмеюсь
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на ночь биткоин созрел))налетай народ!!
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чтото не так))я не расчитывал так низко,пришлось ещё докупить..ниже то вроде некуда

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скоро переизбрание главы фрс,если Пауэлла уберут то бакс может резко скакануть в этот день!
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dryun777 #:

чтото не так))я не расчитывал так низко,пришлось ещё докупить..ниже то вроде некуда

Не что-то не так, а торговать не умеешь, гадаешь
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Vladimir Baskakov #:
Не что-то не так, а торговать не умеешь, гадаешь
))))
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