FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 8

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Да ты просто мастер)))

Да Леха, прогнозы проще давать, чем самому торговать
 
Vladimir Baskakov:
Да Леха, прогнозы проще давать, чем самому торговать

САМому надо только придумать, а робот выполнит, все что САМ пожелает

;)

 
Vladimir Baskakov:
Да Леха, прогнозы проще давать, чем самому торговать

Учись Пароша. Это только за сегодня.


 

какой смысл в скриншоте затирать объём ? когда остаются цены и профит.. 

научить людей пользоваться калькулятором разве что..

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Учись Пароша. Это только за сегодня.


можно выбрать период прибыли за сегодня - вот так. 

Снимок

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Учись Пароша. Это только за сегодня.


Играйся играйся
 
Maxim Kuznetsov:

какой смысл в скриншоте затирать объём ? когда остаются цены и профит.. 

научить людей пользоваться калькулятором разве что..


можно выбрать период прибыли за сегодня - вот так.

Да что вы все налетели то. Знаю я все.

 
Vladimir Baskakov:
Играйся играйся

Сам на центовом сидит и выпендривается еще. Во наглость то какая.

[Удален]  
SanAlex:

хотя отсюда, может отскочить к розовой линии

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

всё рассматриваю судьбу на сегодня этой пары, пока не видно что бы она хотела верх.

- пока розовая не станет выше коричневой на 5минутном графике - не нужно входить в покупки.


Вот на 5минутном через время - не обманул Индикатор.

USDCADM5

 
SanAlex:

Вот на 5минутном через время - не обманул Индикатор.


Пост 44. На "глазок" нарисован)))

123456789101112131415...476
Новый комментарий