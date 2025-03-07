FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 8
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Да ты просто мастер)))
Да Леха, прогнозы проще давать, чем самому торговать
САМому надо только придумать, а робот выполнит, все что САМ пожелает
;)
Да Леха, прогнозы проще давать, чем самому торговать
Учись Пароша. Это только за сегодня.
какой смысл в скриншоте затирать объём ? когда остаются цены и профит..
научить людей пользоваться калькулятором разве что..
Учись Пароша. Это только за сегодня.
можно выбрать период прибыли за сегодня - вот так.
Учись Пароша. Это только за сегодня.
какой смысл в скриншоте затирать объём ? когда остаются цены и профит..
научить людей пользоваться калькулятором разве что..
можно выбрать период прибыли за сегодня - вот так.
Да что вы все налетели то. Знаю я все.
Играйся играйся
Сам на центовом сидит и выпендривается еще. Во наглость то какая.
хотя отсюда, может отскочить к розовой линии
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всё рассматриваю судьбу на сегодня этой пары, пока не видно что бы она хотела верх.
- пока розовая не станет выше коричневой на 5минутном графике - не нужно входить в покупки.
Вот на 5минутном через время - не обманул Индикатор.
Вот на 5минутном через время - не обманул Индикатор.
Пост 44. На "глазок" нарисован)))