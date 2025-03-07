FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 7

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SanAlex:

беленькую оставим на послезавтра  ;)

ок, как раз ходу на 3-4 дня, максимум

если что то пойдет не так, помянем прогноз

;)

 
По канадцу пока идет все по плану. Пост 44.
 

Еврофунт встал на пробитие канала.

Надеюсь дотянет до ТП

Новозеландец тоже радует.

Канадец прям как по картинке моей отрабатывает)))


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Еврофунт встал на пробитие канала.

Надеюсь дотянет до ТП

Новозеландец тоже радует.

Канадец прям как по картинке моей отрабатывает)))


Леха, где такой же красивый мониторинг?
 

С канадца хватит на сегодня. Будет откат небольшой там и купим еще раз)))


 
Vladimir Baskakov:
Леха, где такой же красивый мониторинг?

Зачем тебе мониторинг. Тебе не угодишь.

Открою и ты скажешь "вот мол, тему открыл и сигнальчик"

Зачем мне это надо.

 
Vladimir Baskakov:
Леха, где такой же красивый мониторинг?

да вот он, просто скрывает


 
Renat Akhtyamov:

да вот он, просто скрывает


Ой, а от куда он у тебя)))))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ой, а от куда он у тебя)))))

места надо знать и фотошопить ;)
 
Renat Akhtyamov:
места надо знать и фотошопить ;)

Да ты просто мастер)))

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