FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 7
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беленькую оставим на послезавтра ;)
ок, как раз ходу на 3-4 дня, максимум
если что то пойдет не так, помянем прогноз
;)
Еврофунт встал на пробитие канала.
Надеюсь дотянет до ТП
Новозеландец тоже радует.
Канадец прям как по картинке моей отрабатывает)))
Еврофунт встал на пробитие канала.
Надеюсь дотянет до ТП
Новозеландец тоже радует.
Канадец прям как по картинке моей отрабатывает)))
С канадца хватит на сегодня. Будет откат небольшой там и купим еще раз)))
Леха, где такой же красивый мониторинг?
Зачем тебе мониторинг. Тебе не угодишь.
Открою и ты скажешь "вот мол, тему открыл и сигнальчик"
Зачем мне это надо.
Леха, где такой же красивый мониторинг?
да вот он, просто скрывает
да вот он, просто скрывает
Ой, а от куда он у тебя)))))
Ой, а от куда он у тебя)))))
места надо знать и фотошопить ;)
Да ты просто мастер)))