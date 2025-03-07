FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 363
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Сам давно стою против уже потерял много от испуга что на 116 рванет
)))Вот и стой дальше))) И не бойся.
Но сразу скажу. Сигнал слебенький.
Я как то отвечал Баскакову в этой ветке по этой паре и скрин прикладывал.
Была сделка шортовая по ней, но уже та закрыта. Сейчас новая сделка.
Поглядим в общем.
USD\JPY-M30 ------ если цена закрепится ниже 113.917 . Вот тогда можно на всю котлету(как говорит один из участников дискуссии)
Странность заметил...в предыдущем посте со ссылкой картинка не вставлялась, видать допуск только одна ссылка...
Посмотри пост 3585. Там этих ссылок......
USD\JPY-M30 ------ если цина закрепится ниже 113.917 . Вот тогда можно на всю котлету(как говорит один из участников дискуссии)
Вот думаю сам себе, что как раз в таких случаях идет против всех... и придется опять крыть убытки...
Вот думаю сам себе, что как раз в таких случаях идет против всех... и придется опять крыть убытки...
стопы нужны обязательно. правда сам так и не научился . Но теперь убеждён - лучше потерять какую-то часть, чем всё потерять..
Посмотри пост 3585. Там этих ссылок......
Есть такое...тоже любитель писать... еще больше чем у мну раньше... за что подвергался справедливой критике...))
стопы нужны обязательно. правда сам так и не научился . Но теперь убеждён - лучше потерять какую-то часть, чем всё потерять..
тоже к стопам не приучен... какие не ставил всё в убыток, все сбивались... теперь так сам крою 20 - 30 % когда долить не чем... аот на битке пол депо слил, а зря... думал уже дальше рванет и долить не чем было...
тоже к стопам не приучен... какие не ставил всё в убыток, все сбивались... теперь так сам крою 20 - 30 % когда долить не чем...
по той картинке, наверное не видно движения - по этой лучше видно. МACD у нуля - тут как обычно, будет развязка и увидим куда двинет дальше.
по той картинке, наверное не видно движения - по этой лучше видно. МACD у нуля - тут как обычно, будет развязка и увидим куда двинет дальше.
С этой йоной ваще непонятно... её как спецом ослабляют в угоду баксу...