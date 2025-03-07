FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 363

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Сергей Криушин #:

Сам давно стою против уже потерял много от испуга что на 116 рванет

)))Вот и стой дальше))) И не бойся.

Но сразу скажу. Сигнал слебенький. 

Я как то отвечал Баскакову в этой ветке по этой паре и скрин прикладывал.

Была сделка шортовая по ней, но уже та закрыта. Сейчас новая сделка.

Поглядим в общем.

[Удален]  

USD\JPY-M30      ------ если цена закрепится ниже 113.917 . Вот тогда можно на всю котлету(как говорит один из участников дискуссии)  

USDJPYM30 113.917

 
Странность заметил...в предыдущем посте со ссылкой картинка не вставлялась, видать допуск только одна ссылка...
 
Сергей Криушин #:
Странность заметил...в предыдущем посте со ссылкой картинка не вставлялась, видать допуск только одна ссылка...

Посмотри пост 3585. Там этих ссылок......

 
SanAlex #:

USD\JPY-M30      ------ если цина закрепится ниже 113.917 . Вот тогда можно на всю котлету(как говорит один из участников дискуссии)  


Вот думаю сам себе, что как раз в таких случаях идет против всех... и придется опять крыть убытки...

[Удален]  
Сергей Криушин #:

Вот думаю сам себе, что как раз в таких случаях идет против всех... и придется опять крыть убытки...

стопы нужны обязательно. правда сам так и не научился . Но теперь убеждён - лучше потерять какую-то часть, чем всё потерять.. 

 
Aleksandr Yakovlev #:

Посмотри пост 3585. Там этих ссылок......

Есть такое...тоже любитель писать... еще больше чем у мну раньше... за что подвергался справедливой критике...))

 
SanAlex #:

стопы нужны обязательно. правда сам так и не научился . Но теперь убеждён - лучше потерять какую-то часть, чем всё потерять.. 

тоже к стопам не приучен... какие не ставил всё в убыток, все сбивались... теперь так сам крою  20 - 30 %  когда долить не чем... аот на битке пол депо слил, а зря... думал уже дальше рванет и долить не чем было...

биток

[Удален]  
Сергей Криушин #:

тоже к стопам не приучен... какие не ставил всё в убыток, все сбивались... теперь так сам крою  20 - 30 %  когда долить не чем...

по той картинке, наверное не видно движения - по этой лучше видно. МACD у нуля - тут как обычно, будет развязка и увидим куда двинет дальше.

USDJPYM30х

 
SanAlex #:

по той картинке, наверное не видно движения - по этой лучше видно. МACD у нуля - тут как обычно, будет развязка и увидим куда двинет дальше.


С этой йоной ваще непонятно... её как спецом ослабляют в угоду баксу...

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