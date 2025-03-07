FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 445
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Ещё "немного" вниз пройдёт, не скажу почему)
Много
Много
А где твой брат Таболин?
В засаде
В засаде
Надолго?
Пока не получит приказ
Пока не получит приказ
Жаль, тает мой список
Сочувствую
Сочувствую
Но твоё место непокобелимо, не переживай
Не сомневайся, оно непокобелимо
USD_CAD
С начала июня формируется рост доллара _US ( D-1) , при неоднократном тесте уровня 2800 ( локальное сопротивление) , H-1 торговля в рейндже S\R - 2835 и 2790 т.е. по отношению к уровням будет выявляться приоритет целей sell - 2745 , bay - 2885 .