FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 445

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VVT #:

Ещё "немного" вниз пройдёт, не скажу почему)

Много

[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

Много

А где твой брат Таболин?
 
Vladimir Baskakov #:
А где твой брат Таболин?

В засаде

[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

В засаде

Надолго?
 
Vladimir Baskakov #:
Надолго?

Пока не получит приказ

[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

Пока не получит приказ

Жаль, тает мой список
 
Vladimir Baskakov #:
Жаль, тает мой список

Сочувствую

[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

Сочувствую

Но твоё место непокобелимо, не переживай
 
Vladimir Baskakov #:
Но твоё место непокобелимо, не переживай

Не сомневайся, оно непокобелимо

 


   USD_CAD 

 С начала июня формируется рост доллара _US ( D-1) , при неоднократном тесте уровня 2800 ( локальное сопротивление) , H-1 торговля в рейндже  S\R - 2835 и 2790 т.е. по отношению к уровням будет выявляться приоритет целей sell - 2745 , bay - 2885 .   

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