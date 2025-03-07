FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 341

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SanAlex #:
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021

Lesorub, 2021.10.28 10:11

Вот:


Привет, в очередной раз охреневаю от точности Вашего прогноза, господин всего Лесаруб, это же просто пипец Куклу... жаль только сам не стоял туда на всю... такая боль, такая боль - Аргентина Ямайка 5 : 0... 

Евра

[Удален]  

EUR\USD-H4        ------  1.17620

EURUSDH4 1.17620

GBP\USD-H2           -------  цель 1.38701

GBPUSDH2 1.38701

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Осень-зима 2021 - начало 2022: общая ситуация, тенденции. 2025 год.


[Удален]  
вот не хотел же вчера открывать  сделки,нет вошёл..все по минусам))единственную в плюс фунт франк закрыл...всётаки надо доверять чутью)))
 
dryun777 #:

поспела))

так ж у нас весь на чутье, вот чувствовал, там чувствовал, чему верить то?

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

так ж у нас весь на чутье, вот чувствовал, там чувствовал, чему верить то?

А нас чёт этого я не сомневаюсь))просто коррекция чуть выше ушла
 
SanAlex #:

EUR\USD-H4        ------  1.17620

GBP\USD-H2           -------  цель 1.38701

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Осень-зима 2021 - начало 2022: общая ситуация, тенденции. 2025 год.


Переформатирует нас ковид точно в зеленых человечиков и подсядем на питание радиацией или алкоголем или даже воздухом, кому  что привычней... ))) финны вон уже научились из воздуха белки производить... да и так было же уже такое, что некоторые святые долгое время не принимали пищу, а питались воздухом, так сказать, манной небесной...

да и видимо календарь майя ошибся на 10 лет и 12 будет в следующем году...))) 

а 10 лет отпускалось на подготовку к глобальному катаклизму, но мы их профуккали за всякими мелкими фейками

[Удален]  
Сергей Криушин #:

Переформатирует нас ковид точно в зеленых человечиков и подсядем на питание радиацией или алкоголем или даже воздухом, кому  что привычней... ))) финны вон уже научились из воздуха белки производить... да и так было же уже такое, что некоторые святые долгое время не принимали пищу, а питались воздухом, так сказать, манной небесной...

да и видимо календарь майя ошибся на 10 лет и 12 будет в следующем году...)))

да нет! всё идёт своим чередом 

OIP

 
SanAlex #:

да нет! всё идёт своим чередом 


Переход будет обязательно, как без этого, всё идет к тому, что человечество изжило себя, как тупое животное и необходим переход на новый уровень цифровой квантовой реальности...))

недостающее звено

недостающее

[Удален]  
Сергей Криушин #:

Переход будет обязательно, как без этого, всё идет к тому, что человечество изжило себя, как тупое животное и необходим переход на новый уровень цифровой квантовой реальности...))

недостающее звено


да нет! как на графике верх вниз

R

 
SanAlex #:

да нет! как на графике верх вниз


и так до этого дойдет ежели изничтожим себя под корень... как бы одни тараканы не остались... на них радиация не действует... на зеленых кстати тоже радиация не действует, они похоже её пьют... питаются...)))

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