FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 341
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.10.28 10:11
Вот:
Привет, в очередной раз охреневаю от точности Вашего прогноза, господин всего Лесаруб, это же просто пипец Куклу... жаль только сам не стоял туда на всю... такая боль, такая боль - Аргентина Ямайка 5 : 0...
EUR\USD-H4 ------ 1.17620
GBP\USD-H2 ------- цель 1.38701
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Осень-зима 2021 - начало 2022: общая ситуация, тенденции. 2025 год.
поспела))
так ж у нас весь на чутье, вот чувствовал, там чувствовал, чему верить то?
так ж у нас весь на чутье, вот чувствовал, там чувствовал, чему верить то?
EUR\USD-H4 ------ 1.17620
GBP\USD-H2 ------- цель 1.38701
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Осень-зима 2021 - начало 2022: общая ситуация, тенденции. 2025 год.
Переформатирует нас ковид точно в зеленых человечиков и подсядем на питание радиацией или алкоголем или даже воздухом, кому что привычней... ))) финны вон уже научились из воздуха белки производить... да и так было же уже такое, что некоторые святые долгое время не принимали пищу, а питались воздухом, так сказать, манной небесной...
да и видимо календарь майя ошибся на 10 лет и 12 будет в следующем году...)))
а 10 лет отпускалось на подготовку к глобальному катаклизму, но мы их профуккали за всякими мелкими фейками
Переформатирует нас ковид точно в зеленых человечиков и подсядем на питание радиацией или алкоголем или даже воздухом, кому что привычней... ))) финны вон уже научились из воздуха белки производить... да и так было же уже такое, что некоторые святые долгое время не принимали пищу, а питались воздухом, так сказать, манной небесной...
да и видимо календарь майя ошибся на 10 лет и 12 будет в следующем году...)))
да нет! всё идёт своим чередом
да нет! всё идёт своим чередом
Переход будет обязательно, как без этого, всё идет к тому, что человечество изжило себя, как тупое животное и необходим переход на новый уровень цифровой квантовой реальности...))
недостающее звено
Переход будет обязательно, как без этого, всё идет к тому, что человечество изжило себя, как тупое животное и необходим переход на новый уровень цифровой квантовой реальности...))
недостающее звено
да нет! как на графике верх вниз
да нет! как на графике верх вниз
и так до этого дойдет ежели изничтожим себя под корень... как бы одни тараканы не остались... на них радиация не действует... на зеленых кстати тоже радиация не действует, они похоже её пьют... питаются...)))