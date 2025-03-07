FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 469
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этого я и добивался
имеем два разных прогноза
я говорю, что ауди вверх, ты говоришь что вниз
прогноз только на понедельник
поехали!
;)
Прогноз тупо на цвет дневной свечи?
по опционным уровням
этого я и добивался
имеем два разных прогноза
я говорю, что ауди вверх, ты говоришь что вниз
прогноз только на понедельник
поехали!
;)
Да, рановато тебе ещё на реале торговать, рановато
Привет. Сам торгуешь или перед НГ решил отдохнуть?
Привет. Сам торгуешь или перед НГ решил отдохнуть?
Всегда торгую
Уверен что фунт вниз пойдет?
Или ты по 10 п. берешь и на выход?
Просто у меня другая картинка по фунту. Все указывает на бай.
Но дело конечно же твое.
Уверен что фунт вниз пойдет?
Или ты по 10 п. берешь и на выход?
Уверен
У тебя на первом скрине индюки показывают баевское настроение. Или я чего то не понимаю? Я не спорю с тобой. Может ты и прав. Просто хочется понять.
Это как вижу я.
Тренд поменялся с нисходящего на восходящий.
У тебя на первом скрине индюки показывают баевское настроение. Или я чего то не понимаю?
Это как вижу я.
Тренд поменялся с нисходящего на восходящий.
Индюки я использую только для визуализации и тейк-профита ЕМА26, синяя линия. А решаю по-другим данным.
Опять же, если это коррекция, то как минимум 50% от нисходящего движения должно быть пройдено.
А это район 1,35000 примерно.
Накинь фибо на 4ч. графике от нисходящего движения.
Но я предполагаю дойдет до 61,8 -- это район 1,35800 (хотя тут под вопросом еще. Смотреть по ходу надо)