FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 469

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Renat Akhtyamov #:

этого я и добивался

имеем два разных прогноза

я говорю, что ауди вверх, ты говоришь что вниз

прогноз только на понедельник

поехали!

;)

Прогноз тупо на цвет дневной свечи? 
 
Dmytryi Nazarchuk #:
Прогноз тупо на цвет дневной свечи? 

по опционным уровням

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

этого я и добивался

имеем два разных прогноза

я говорю, что ауди вверх, ты говоришь что вниз

прогноз только на понедельник

поехали!

;)

Да, рановато тебе ещё на реале торговать, рановато
 
Vladimir Baskakov #:
Да, рановато тебе ещё на реале торговать, рановато

Привет. Сам торгуешь или перед НГ решил отдохнуть?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Привет. Сам торгуешь или перед НГ решил отдохнуть?

Всегда торгую
 
Vladimir Baskakov #:
Всегда торгую

Уверен что фунт вниз пойдет?

Или ты по 10 п. берешь и на выход?

Просто у меня другая картинка по фунту. Все указывает на бай.

Но дело конечно же твое.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Уверен что фунт вниз пойдет?

Или ты по 10 п. берешь и на выход?

Уверен
 
Vladimir Baskakov #:
Уверен

У тебя на первом скрине индюки показывают баевское настроение. Или я чего то не понимаю? Я не спорю с тобой. Может ты и прав. Просто хочется понять.

Это как вижу я.

Тренд поменялся с нисходящего на восходящий.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

У тебя на первом скрине индюки показывают баевское настроение. Или я чего то не понимаю?

Это как вижу я.

Тренд поменялся с нисходящего на восходящий.

Индюки я использую только для визуализации и тейк-профита ЕМА26, синяя линия. А решаю по-другим данным.
С чего ты решил, это может быть коррекция
 
Vladimir Baskakov #:
Индюки я использую только для визуализации и тейк-профита ЕМА26, синяя линия. А решаю по-другим данным.
С чего ты решил, это может быть коррекция

Опять же, если это коррекция, то как минимум 50% от нисходящего движения должно быть пройдено.

А это район 1,35000 примерно.

Накинь фибо на 4ч. графике от нисходящего движения.

Но я предполагаю дойдет до 61,8 -- это район 1,35800 (хотя тут под вопросом еще. Смотреть по ходу надо)

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