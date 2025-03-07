FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 213

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Aleksandr Yakovlev #:

В общем ты сам понял. Мнения разделились.))) Сам думай куда вставать)))

Но для наглядности тебе картинку кину.

В общем решай сам)))

Пока погляжу,по часовику спекуляции пока нармально,,может до отчёта так и будет ходить
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SanAlex #:

GOLD-H2      ==== без риска не заработать 


1760 спрыгиваю,ну это золото блин .страшная вещь🤣
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SanAlex #:

GOLD-H2      ==== без риска не заработать 


Здесь я тебя покидаю)))дальше один рискуй,🤣
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dryun777 #:
Здесь я тебя покидаю)))дальше один рискуй,🤣

у меня без выходная ситуация - держу до победного! 

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SanAlex #:

у меня без выходная ситуация - держу до победного! 

1756 спрыгнул,,ну его))))чуть заработал и хватит)
 

Хочу, что бы было так и не иначе)))


 

Надо бы забрать долги...


 
Lesorub #:

Надо бы забрать долги...


По крайней мере цена сходит 1 раз от моего лимитника на расстояние волны которая была.

Это как минимум 50 п.

А там можно и долги забирать, если цена выше не уйдет с последующим закреплением.

Сам знаешь, я часто бываю прав.

 

Предположение...


 
Lesorub #:

Предположение...


От 11 августа есть максимум. Возможно дотянет до него.

Пока нет никаких сигналов для разворота вплоть до 5М графика.

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