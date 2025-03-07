FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 213
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В общем ты сам понял. Мнения разделились.))) Сам думай куда вставать)))
Но для наглядности тебе картинку кину.
В общем решай сам)))
GOLD-H2 ==== без риска не заработать
GOLD-H2 ==== без риска не заработать
Здесь я тебя покидаю)))дальше один рискуй,🤣
у меня без выходная ситуация - держу до победного!
у меня без выходная ситуация - держу до победного!
Хочу, что бы было так и не иначе)))
Надо бы забрать долги...
Надо бы забрать долги...
По крайней мере цена сходит 1 раз от моего лимитника на расстояние волны которая была.
Это как минимум 50 п.
А там можно и долги забирать, если цена выше не уйдет с последующим закреплением.
Сам знаешь, я часто бываю прав.
Предположение...
Предположение...
От 11 августа есть максимум. Возможно дотянет до него.
Пока нет никаких сигналов для разворота вплоть до 5М графика.