FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 19

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Aleksandr Yakovlev:

Канадец вышел с зоны накопления и оттестировал ее. Покупаю. Цель выше.

привет! опять у тебя против шерсти - ведь просится вниз 

USDCADH1

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хотя всё может быть и по твоему - если оранжевую перепрыгнет - всё будет по твоему .

USDCADH2 

 
SanAlex:

привет! опять у тебя против шерсти - ведь просится вниз 

А вот тут кто как видит рынок, поэтому деньги и перетекают с одного кармана, в другой, иначе быть не может :)

 
SanAlex:

привет! опять у тебя против шерсти - ведь просится вниз 


Время покажет. В очередной раз)))

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Vitaly Muzichenko:

А вот тут кто как видит рынок, поэтому деньги и перетекают с одного кармана, в другой, иначе быть не может :)

поторопился я - Извиняюсь. просто глянул цена  ниже Pivot линии  

 

Я вот только не пойму почему большая масса Л заходит в рынок 1 лотом, тем самым снижая свой ПР как минимум на 50%.

Если даже брать 10% от депо допустим и поделить на 10 у вас получиться 10 лотов где можно разместить их на более сладких ценах,

а далее просто снять нагрузку на дэпо путём выборки ближних ордеров хоть с маленьким ПР и останутся дальние в хорошем +се,

без усреднения... ./

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не пойму - что случилось ? почему такая тишина в этой ветки ? - неужели все забросили торговать.

по этой паре USD\CAD  не пойдёт пока верх, пока не перепрыгнет, розовая - коричневую линию.

USDCADM30 

 
SanAlex:

не пойму - что случилось ? почему такая тишина в этой ветки ? - неужели все забросили торговать.

по этой паре USD\CAD  не пойдёт пока верх, пока не перепрыгнет, розовая - коричневую линию.

 

Думаю сходит вниз до 1.2705.

 

Не, не пойдет вниз))) Я не хочу. Вверх пойдет.

Я с верху экрана магнитик приделал)))

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Aleksandr Yakovlev:

Не, не пойдет вниз))) Я не хочу. Вверх пойдет.

Я с верху экрана магнитик приделал)))

Я тут всё рассматриваю, куда же она попрёт, и выявил кто куда хочет 

USDCADM5

 
SanAlex:

Я тут всё рассматриваю, куда же она попрёт, и выявил кто куда хочет 


не мучайся - от 17 часов, вверх/вниз 500 пунктов (для 5 знака) это поддержки/сопротивления на ближайшие сутки-два. можно там держать лимитки :-)

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