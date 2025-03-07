FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 19
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Канадец вышел с зоны накопления и оттестировал ее. Покупаю. Цель выше.
привет! опять у тебя против шерсти - ведь просится вниз
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хотя всё может быть и по твоему - если оранжевую перепрыгнет - всё будет по твоему .
привет! опять у тебя против шерсти - ведь просится вниз
А вот тут кто как видит рынок, поэтому деньги и перетекают с одного кармана, в другой, иначе быть не может :)
привет! опять у тебя против шерсти - ведь просится вниз
Время покажет. В очередной раз)))
А вот тут кто как видит рынок, поэтому деньги и перетекают с одного кармана, в другой, иначе быть не может :)
поторопился я - Извиняюсь. просто глянул цена ниже Pivot линии
Я вот только не пойму почему большая масса Л заходит в рынок 1 лотом, тем самым снижая свой ПР как минимум на 50%.
Если даже брать 10% от депо допустим и поделить на 10 у вас получиться 10 лотов где можно разместить их на более сладких ценах,
а далее просто снять нагрузку на дэпо путём выборки ближних ордеров хоть с маленьким ПР и останутся дальние в хорошем +се,
без усреднения... ./
не пойму - что случилось ? почему такая тишина в этой ветки ? - неужели все забросили торговать.
по этой паре USD\CAD не пойдёт пока верх, пока не перепрыгнет, розовая - коричневую линию.
не пойму - что случилось ? почему такая тишина в этой ветки ? - неужели все забросили торговать.
по этой паре USD\CAD не пойдёт пока верх, пока не перепрыгнет, розовая - коричневую линию.
Думаю сходит вниз до 1.2705.
Не, не пойдет вниз))) Я не хочу. Вверх пойдет.
Я с верху экрана магнитик приделал)))
Не, не пойдет вниз))) Я не хочу. Вверх пойдет.
Я с верху экрана магнитик приделал)))
Я тут всё рассматриваю, куда же она попрёт, и выявил кто куда хочет
Я тут всё рассматриваю, куда же она попрёт, и выявил кто куда хочет
не мучайся - от 17 часов, вверх/вниз 500 пунктов (для 5 знака) это поддержки/сопротивления на ближайшие сутки-два. можно там держать лимитки :-)