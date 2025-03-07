FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 407
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Вниз да уже задолбался ждать, 10к держит...
Я с четверга позиции набирал. Было 7 позиций.
Пол часика назад закрыл 5, верхние оставил.Сейчас по еве еще жду разворот.
Так же позиции набраны.
Я с четверга позиции набирал. Было 7 позиций.
Пол часика назад закрыл 5, верхние оставил.Сейчас по еве еще жду разворот.
Так же позиции набраны.
По еве тоже запара, но меньше... хорошо если развернет... можно еще долить...
С фунтом что-то непонятно... вроде вверх хотел, но что-то передумал...
С фунтом что-то непонятно... вроде вверх хотел, но что-то передумал...
Дай ему немного времени. Еще пойдет. Как минимум до 1,36
Дай ему немного времени. Еще пойдет. Как минимум до 1,36
хорошо бы, бум ждать... 777 что-то затихарился, сильно его обломали видать, но думаю еще себя проявит с лучшей стороны, так то он много чего угадывал, я едва за ним успевал пары открывать... вот с золотом промашка вышла, конечно доллар опустили... да видать еще сильней будут опускать... им нужно полный хаос создать, чтобы всех опустить/зашортить и хорошо на этом заработать...
хорошо бы, бум ждать... 777 что-то затихарился, сильно его обломали видать, но думаю еще себя проявит с лучшей стороны
Надеюсь мои слова пойдут ему на пользу. И мы будем ждать его .
По золоту, я знал до куда оно пойдет. 777 скрин даже выкладывал.
Вроде даже дважды. Где то здесь в ветке скрины висят.
Куда вертаться? На север?
Я думаю сейчас глубоко и надолго вниз
Не глубоко, но согласен)
Не глубоко, но согласен)
Что то оборот речи мне не очень нравиться.)))))
Если бы отвечала девушка, было бы тогда прикольно)))