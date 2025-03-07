FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 407

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Сергей Криушин #:

Вниз да уже задолбался ждать, 10к держит...

Я с четверга позиции набирал. Было 7 позиций.

Пол часика назад закрыл 5, верхние оставил.Сейчас по еве еще жду разворот.

Так же позиции набраны.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Я с четверга позиции набирал. Было 7 позиций.

Пол часика назад закрыл 5, верхние оставил.Сейчас по еве еще жду разворот.

Так же позиции набраны.

По еве тоже запара, но меньше... хорошо если развернет... можно еще долить...

еваропа

 

С фунтом что-то непонятно... вроде вверх хотел, но что-то передумал...

фунт

 
Сергей Криушин #:

С фунтом что-то непонятно... вроде вверх хотел, но что-то передумал...


Дай ему немного времени. Еще пойдет. Как минимум до 1,36

 
Aleksandr Yakovlev #:

Дай ему немного времени. Еще пойдет. Как минимум до 1,36

хорошо бы, бум ждать... 777 что-то затихарился, сильно его обломали видать, но думаю еще себя проявит с лучшей стороны, так то он много чего угадывал, я едва за ним успевал пары открывать... вот с золотом промашка вышла, конечно доллар опустили... да видать еще сильней будут опускать... им нужно полный хаос создать, чтобы всех опустить/зашортить и хорошо на этом заработать...

 
Сергей Криушин #:

хорошо бы, бум ждать... 777 что-то затихарился, сильно его обломали видать, но думаю еще себя проявит с лучшей стороны

Надеюсь мои слова пойдут ему на пользу. И мы будем ждать его .

 
Сергей Криушин #:


По золоту, я знал до куда оно пойдет. 777 скрин даже выкладывал.

Вроде даже дважды. Где то здесь в ветке скрины висят.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Куда вертаться? На север?

Я думаю сейчас глубоко и надолго вниз

Не глубоко, но согласен)

 
VVT #:

Не глубоко, но согласен)

Что то оборот речи мне не очень нравиться.)))))

Если бы отвечала девушка, было бы тогда прикольно)))

 
По доллар ена.Цена обновит максимум 114,673 и можно шортиться.
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