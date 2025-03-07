FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 409
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Была борьба и сдулась)))
Предполагаю вот Волну...
Предполагаю вот Волну...
У меня чуйка на верх смотрит)))Надеюсь сегодня пробьет 1,13300
У меня чуйка на верх смотрит)))Надеюсь сегодня пробьет 1,13300
Нот тут, кто как смотрит...
Всё зависит, от временного графика!
Звезда
Звезда
Не прислушиваешься ко мне........
Хотя дело твое. Молчу.
Стою по йене вниз, но стремаюсь... как бы на 116 не улетела...
Ну как? Норм все?)))
Это для тех, кому не спится.
Это для тех, кому не спится.
Ты женат, нельзя такое смотреть
Так она же одета))))