FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 409

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Была борьба и сдулась)))


 

Предполагаю вот Волну...

 
Speculator #:

Предполагаю вот Волну...

У меня чуйка на верх смотрит)))

Надеюсь сегодня пробьет 1,13300
 
Aleksandr Yakovlev #:

У меня чуйка на верх смотрит)))

Надеюсь сегодня пробьет 1,13300

Нот тут, кто как смотрит...

Всё зависит, от временного графика! 

 

Звезда

 
Speculator #:

Звезда

Не прислушиваешься ко мне........

Хотя дело твое. Молчу.

 
Сергей Криушин #:

Стою по йене вниз, но стремаюсь... как бы на 116 не улетела...


Ну как? Норм все?)))

 

Это для тех, кому не спится.


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Это для тех, кому не спится.


Ты женат, нельзя такое смотреть
 
Vladimir Baskakov #:
Ты женат, нельзя такое смотреть

Так она же одета))))

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