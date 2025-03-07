FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 303
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мне ещё немного и я на блок Мальборо заработаю
20 рабочих дней по 2000 рублей = вот и зарплата 40000
20 рабочих дней по 2000 рублей = вот и зарплата 40000
Ааа🤣ну если так
а по другому - только слив
Ну, биток пошел... Поймал движение... На 0,01 лоте уже заработал $20, и поставил СЛ на уровне $5. Держим !
)))нужно брать 0.5 лота хотябы
)))нужно брать 0.5 лота хотябы
Чтобы проиграть дохрена ??? У меня и так по биткоину завышены лоты.
Чтобы проиграть дохрена ??? У меня и так по биткоину завышены лоты.