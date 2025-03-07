FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 303

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SanAlex #:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

мне ещё немного и я на блок Мальборо заработаю 

20 рабочих дней по 2000 рублей = вот и зарплата 40000

Снимок экрана 2021-10-20 140139

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SanAlex #:

20 рабочих дней по 2000 рублей = вот и зарплата 40000


Ааа🤣ну если так
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dryun777 #:
Ааа🤣ну если так

а по другому - только слив 

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нормально биток дал сегодня!!!!а ты не верил лесоруб)))можно закрывать))
 
Ну, биток пошел... Поймал движение... На 0,01 лоте уже заработал $20, и поставил СЛ на уровне $5. Держим !
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Georgiy Merts #:
Ну, биток пошел... Поймал движение... На 0,01 лоте уже заработал $20, и поставил СЛ на уровне $5. Держим !

)))нужно брать 0.5 лота хотябы

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фунт продажииии!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
dryun777 #:

)))нужно брать 0.5 лота хотябы

Чтобы проиграть дохрена ??? У меня и так по биткоину завышены лоты. 

 
Фунт канадец ТП примерно 1,72350
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Georgiy Merts #:

Чтобы проиграть дохрена ??? У меня и так по биткоину завышены лоты. 

Не знаю)) последние три сделки
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