FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 163

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Uladzimir Izerski:

Ну не солидно тебе такому крутому трейдуну врать. )))

Ты спросил " Володя, какая волна по евре? " Вот пост твой, если забыл 

А куда пойдет цена, ты у меня и не спрашивал совсем. ))) Да я и не командую ценой.) Откуда мне знать.)

Так толку от твоей волны, если она показывает вверх, а цена вниз:)
Уморил Володя
 
Vladimir Baskakov:
Так толку от твоей волны, если она показывает вверх, а цена вниз:)
Уморил Володя

Это от твоего непонимания в рынках.

Любая волна имеет свои границы и имеет полное право развернуться.

Учи книжки. Тебе еще не поздно. Ты молодой.

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Uladzimir Izerski:

Это от твоего непонимания в рынках.

Любая волна имеет свои границы и имеет полное право развернуться.

Учи книжки. Тебе еще не поздно. Ты молодой.

Да на кой ты мне нужен такой специалист, когда не угадал, говорить, так рынок развернулся:))) волновик-самоучка
 
Vladimir Baskakov:
Да на кой ты мне нужен такой специалист, когда не угадал, говорить, так рынок развернулся:))) волновик-самоучка

Ты был не прав. Зачем теперь раздуваешь на этом конфликт.?

Больше мне весточки не пиши. Даже читать не буду.)))

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EUR\USD-H2 что то пытается развернуться вверх - входить в этом месте не когда не поздно, она ещё несколько раз туда сюда сходит.

цель на сегодня  1.17792

EURUSDH2 1.17792


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SanAlex:

EUR\USD-H2 что то пытается развернуться вверх - входить в этом месте не когда не поздно, она ещё несколько раз туда сюда сходит.

цель на сегодня  1.17792

почти пошло по плану - ну вот, только цель сегодня не возьмёт.

EURUSDM5 

 
SanAlex:

почти пошло по плану - ну вот, только цель сегодня не возьмёт.

 

Наблюдаю за тобой. Интересный объект для наблюдения. Почему у тебя недельные или месячные цели проецируются на  Н4 - Д1 ?  Можешь пояснить?

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Uladzimir Izerski:

Наблюдаю за тобой. Интересный объект для наблюдения. Почему у тебя недельные или месячные цели проецируются на  Н4 - Д1 ?  Можешь пояснить?

по месячному графику - давно уже хочет верх. По остальным - недельный, дневной и четырёх часовой достали дно - обычно разверчивается и идёт к противоположному уровню(этого индикатора(

MQL5コードベースの中のMetaTrader 5の「fxborg」によるインディケータ「CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)」の無料のダウンロード, 2015.11.06

)).

EURUSDmult

CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)
CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)
  • www.mql5.com
ステップチャネルを基準にCCIを表示します。「ボラティリティ・ステップチャネル」も付属しています。
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Uladzimir Izerski:

Наблюдаю за тобой. Интересный объект для наблюдения. Почему у тебя недельные или месячные цели проецируются на  Н4 - Д1 ?  Можешь пояснить?

EUR\USD-H2    ---    Вот тут отлично видно - начало разворота в верх.

EURUSDH2

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XAU\USD-H2        --        так же и эта пара целится вверх 

XAUUSDH2

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Uladzimir Izerski:

Наблюдаю за тобой. Интересный объект для наблюдения. Почему у тебя недельные или месячные цели проецируются на  Н4 - Д1 ?  Можешь пояснить?

Мне как двоечнику - часто приходится использовать Викисловарь. 3 пункт мне понравился.

проецируются

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