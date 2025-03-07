FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 163
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Ну не солидно тебе такому крутому трейдуну врать. )))
Ты спросил " Володя, какая волна по евре? " Вот пост твой, если забыл #1603
А куда пойдет цена, ты у меня и не спрашивал совсем. ))) Да я и не командую ценой.) Откуда мне знать.)
Так толку от твоей волны, если она показывает вверх, а цена вниз:)
Это от твоего непонимания в рынках.
Любая волна имеет свои границы и имеет полное право развернуться.
Учи книжки. Тебе еще не поздно. Ты молодой.
Это от твоего непонимания в рынках.
Любая волна имеет свои границы и имеет полное право развернуться.
Учи книжки. Тебе еще не поздно. Ты молодой.
Да на кой ты мне нужен такой специалист, когда не угадал, говорить, так рынок развернулся:))) волновик-самоучка
Ты был не прав. Зачем теперь раздуваешь на этом конфликт.?
Больше мне весточки не пиши. Даже читать не буду.)))
EUR\USD-H2 что то пытается развернуться вверх - входить в этом месте не когда не поздно, она ещё несколько раз туда сюда сходит.
цель на сегодня 1.17792
EUR\USD-H2 что то пытается развернуться вверх - входить в этом месте не когда не поздно, она ещё несколько раз туда сюда сходит.
цель на сегодня 1.17792
почти пошло по плану - ну вот, только цель сегодня не возьмёт.
почти пошло по плану - ну вот, только цель сегодня не возьмёт.
Наблюдаю за тобой. Интересный объект для наблюдения. Почему у тебя недельные или месячные цели проецируются на Н4 - Д1 ? Можешь пояснить?
Наблюдаю за тобой. Интересный объект для наблюдения. Почему у тебя недельные или месячные цели проецируются на Н4 - Д1 ? Можешь пояснить?
по месячному графику - давно уже хочет верх. По остальным - недельный, дневной и четырёх часовой достали дно - обычно разверчивается и идёт к противоположному уровню(этого индикатора(MQL5コードベースの中のMetaTrader 5の「fxborg」によるインディケータ「CCI on StepChannel (Volatility StepChannel 付)」の無料のダウンロード, 2015.11.06
)).
Наблюдаю за тобой. Интересный объект для наблюдения. Почему у тебя недельные или месячные цели проецируются на Н4 - Д1 ? Можешь пояснить?
EUR\USD-H2 --- Вот тут отлично видно - начало разворота в верх.
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XAU\USD-H2 -- так же и эта пара целится вверх
Наблюдаю за тобой. Интересный объект для наблюдения. Почему у тебя недельные или месячные цели проецируются на Н4 - Д1 ? Можешь пояснить?
Мне как двоечнику - часто приходится использовать Викисловарь. 3 пункт мне понравился.