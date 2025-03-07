FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 416
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У пользователей с низким рейтингом кнопка заблокирована.
А раньше где был? Мы тут распинаемся......)
А раньше где был? Мы тут распинаемся......)
Ну извините...
У пользователей с низким рейтингом кнопка заблокирована.
Ну извините...
Да не)))) спасибо конечно , что ответил. Это я так))))
Абра-кадабра, сим салабим, стена падиииии!!!
СИм саладин -Абра-кадабра, сим салабим, абра-кадабра стена масочного ковидного локдауна пандымичного падиииии, падииии, падиииии, падиииии в тар-тарары, в преисподню сгинь, уйди навеки!!!
А Хакктабыча вставить не получилось...
А Хакктабыча вставить не получилось...
Это из за низкого рейтинга!
Показываю 1 раз. Потом скрин удалю.
Если ты такое увидишь-Пользуйся.
А видишь ты здесь следующее.........
Есть небольшая зона накопления и потом импульс с его перебитием(отмечены кр. линиями)
После идет ретест и должен быть поход в низ. Это работает в 99% .
Это из за низкого рейтинга!
Нет скорее авторское право соблюдаю... рейтинг у меня даже у вована растет...)) так бы депозит рос как на дрожжах, а то только вниз да вниз, даже уже противно смотреть на его бесконечные потери, как ни колдую, как не ставлю вроде правильно ордера и позиции всё мимо всё бес толку... только ставлю в одну сторону, тут же хрясь идет в другую, как будто кукл рядом сидит и видит куда я ставлю...)))
Была такая тема в интернете! Сейчас не могу ее найти! Сначала не поверил, потом когда ее удалили, понял что это был Грааль! Вот ее суть
ГРААЛЬ НАЙДЕН. берем коррелирующиеся пары и ищем расходимости в изх движении в истории. если разошлись - открываю сделки противоположные ( на ушедшей вниз: бай и вверх: селл) . рано или поздно инструменты сойдутся, когда сходятся - закрываю позиции. инструменты колеблются и расходятся из-за действий спекулянтов, но они не должны сильно расходиться, так как это грозит серьёзным дисбалансом, а значит расхождения должны уменьшиться. нужно взять корреляционный индикатор и проверить все на истории. более того, тему на форуме ГРААЛЬ НАЙДЕН удалили - значит это и правда Грааль. то есть расхождения должны быть нивелированы крупным игроком (ЦБ и т.д.), то есть ЦБ корректирует действия рядовых спекулянтов
Ты видимо тоже ГРААЛЬ