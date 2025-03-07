FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 373

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Aleksandr Yakovlev #:

Так может быть?


столько я не могу себе позволить)))вот зарекался же не входить в зжолото,если не уверен))

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бакс франк прям как швейцарские часы ходит)))
 
dryun777 #:
бакс франк прям как швейцарские часы ходит)))
Есть такое)))  
Сейчас должен на верх пойти. 
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Aleksandr Yakovlev #:
Есть такое)))  
Сейчас должен на верх пойти. 

есть и такой вариант!пятница!!

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и на биток  можно на выходные!!
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ауди пойдёт вверх,ночью скупим чуть на пробу

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dryun777 #:

ауди пойдёт вверх,ночью скупим чуть на пробу

Вот иногда тебя посещают умные мысли
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Vladimir Baskakov #:
Вот иногда тебя посещают умные мысли

сам в шоке )))

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dryun777 #:

сам в шоке )))

Ауди идёт за киви
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Vladimir Baskakov #:
Ауди идёт за киви

в принципе   у киви ход есть,,но не так..не всегда они совпадают то!!

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