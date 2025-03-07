FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 373
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Так может быть?
столько я не могу себе позволить)))вот зарекался же не входить в зжолото,если не уверен))
бакс франк прям как швейцарские часы ходит)))
Есть такое)))
есть и такой вариант!пятница!!
ауди пойдёт вверх,ночью скупим чуть на пробу
ауди пойдёт вверх,ночью скупим чуть на пробу
Вот иногда тебя посещают умные мысли
сам в шоке )))
сам в шоке )))
Ауди идёт за киви
в принципе у киви ход есть,,но не так..не всегда они совпадают то!!